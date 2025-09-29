szeptember 29., hétfő

Interjú

14 perce

Orbán Viktor a Harcosok órája vendége – kövesse velünk élőben

A miniszterelnök az álhírbotrányról és Donald Trump elnökkel folytatott beszélgetéséről is beszámol a műsorban.

MW
Orbán Viktor és Németh Balázs a Harcosok órájában

Forrás: Facebook

Cikkünk frissül

Reggel fél nyolctól Orbán Viktor miniszterelnök jelentkezik élőben a Harcosok órájában. A kormányfő a legfontosabb ügyekről, így a Szőlő utcai álhírbotrányról is elmondja a véleményét.

A miniszterelnök Németh Balázs műsorvezetővel szót ejt a Szőlő utcai álhírbotrányról. Mint ismert, a baloldal lejárató kampányt indított a kormány ellen. Egy valószínűleg külföldi szálakat is magában foglaló rendszerben elkezdődött egy álhír felépítése, hogy pedofil bűncselekmény történt volna, aminek a szálai elvezetnek a kormányig.

Orbán Viktor a vasárnapi DPK-körlevelében már elárulta a véleményét az ügyben, amikor a következőt írta:

Minden aljas ellenzéki álhírterjesztő, legyen képviselő, influenszer vagy újságíró, a magyar jogrendszer hűvös leheletét érezheti a tarkóján.

De a műsorban szó esik arról is, hogy Ukrajna azzal vádolta meg hazánkat, hogy katonai drónokkal megsértette légterét. Volodimir Zelenszkij kijelentéseit a külügyminiszter és a honvédelmi tárca is cáfolta.

Az ismertetés szerint Orbán Viktor beszámol Donald Trump amerikai elnök legutóbbi telefonhívásáról is. A Debreceni Digitális Polgári Kör találkozóján a miniszterelnök azt már megosztotta, hogy milyen körülmények között beszélgetett az amerikai elnökkel hazánk álláspontjáról az orosz gázzal és olajjal kapcsolatban.

 

