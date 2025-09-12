1 órája
Orbán Viktor: az uniós tagság nem egy biztonsági garancia, hanem egy érdemeken alapuló folyamat
Ukrajnának az EU-tagság jelenti a legerősebb biztonsági garanciát, és ez egyúttal stratégiai vereség is Oroszország számára – vélekedett Alexander Stubb finn államfő csütörtökön Kijevben ukrán hivatali kollégájával közös sajtótájékoztatóján. Orbán Viktor közösségi oldalán reagált a finn elnök szavaira.
Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke beszédet mond a Polgári Magyarországért Alapítvány rendezvényén, a Polgári Pikniken a kötcsei Dobozy-kúriában 2025. szeptember 7-én
Forrás: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/MTI
Fotó: Fischer Zoltán
„Ha (Vlagyimir) Putyin (orosz elnök) vereségét akarjuk, akkor Ukrajnának végleg európai országgá kell válnia. Véleményem szerint ez gyorsabban meg fog történni, mint ahogy gondolnánk” – mondta a finn elnök.
Hozzátette: Finnország folytatja az együttműködést Ukrajnával annak érdekében, hogy a közös elrettentés a lehető legerősebb legyen.
Ha ma Európát nézzük, azt lehet mondani, hogy Oroszország határán négy jelentős védelmi erő áll: Törökország, Ukrajna, Lengyelország és Finnország. A hidegháború óta sem veszítettük el éberségünket soha, és ennek oka nagyon egyszerű: nagyon reálisan közelítettünk Oroszország birodalmi törekvéseihez
– fejtette ki. Hangsúlyozta, hogy a hadifejlesztéseket folytatni kell, mert Oroszország nem hagy fel Európa tesztelésével, és különböző hibrid műveleteket fog végrehajtani. „ Oroszország próbára fogja tenni az európai országokat, ezért nyugodtan, hidegvérrel és összeszedetten kell reagálni, hogy elkerüljük a hibákat” – tette hozzá Stubb.
Szavai szerint Finnország úgy látja: Oroszország öt módon teszi majd próbára Európát: információs háborúval, szabotázzsal, digitális és dróntámadásokkal, valamint hadgyakorlatokkal.
Ne reagáljunk viszont túl hevesen a helyzetre, hanem győződjünk meg arról, hogy ha bekövetkezik a hibrid háború öt formájának valamelyike, akkor képesek legyünk reagálni, de inkább verbális, mint bármilyen más formában
– tette hozzá. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a tájékoztatón megosztotta azt a feltételezését, miszerint a lengyelországi orosz drónprovokáció egyik célja az volt, hogy lassítsák az Ukrajnának szánt légvédelmi rendszerek leszállítását. Kifejezte abbéli meggyőződését, hogy az orosz drónok behatolása a lengyel légtérbe átgondolt cselekedet volt, és semmiképpen sem tekinthető véletlennek.
Párhuzamot is vont a lengyelországi drónincidens és a Krím 2014-es orosz megszállásának kezdeti szakasza között. Emellett Zelenszkij javasolta Ukrajna partnereinek, hogy indítsanak közös finanszírozású és gyártású elfogódrón-projekteket, és utalt arra, hogy Ukrajnát tapasztalataival már most integrálni kellene Európa „keleti légvédelmi pajzsába”.
Orbán Viktor az X-en reagált a finn államfő szavaira.
Az elnök, @alexstubb szerint >>a legerősebb biztonsági garancia Ukrajna EU-tagsága<<. Elnök úr, engedje meg, hogy ne értsek egyet. Az EU-tagság nem biztonsági garancia, hanem érdemalapú folyamat.
Ha valóban >>a legerősebb biztonsági garancia<< lenne, akkor Finnországnak sem lett volna oka csatlakozni a NATO-hoz. Ukrajna villámgyors felvétele az EU-ba nem erősítené az Uniót – ellenkezőleg, a háború fenyegetését hozná be közvetlenül a falain belülre. Ésszerűbb megközelítést javaslunk” – írta a miniszterelnök.