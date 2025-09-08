szeptember 8., hétfő

Orbán Viktor elárulta, ki lesz a DPK-találkozó csinos házigazdája

Lehullt a lepel: Orbán Viktor bejelentette, ki lesz az országos DPK-találkozó szemrevaló műsorvezetője.

Orbán Viktor elárulta, ki lesz a DPK-találkozó csinos házigazdája

„Véget ért a tippverseny! Sokan találgattátok, vajon ki lesz Rákay Philip társa szeptember 20-án, a Digitális Polgári Körök első országos találkozóján” – írta Orbán Viktor miniszterelnök a Digitális Polgári Kör Facebook-csoportban. Úgy folytatta: most lehull a lepel. 

A rendezvény másik házigazdája nem más, mint Szabó Zsófi, aki örömmel fogadta el felkérésemet. Ki az, aki jól tippelt?

– kérdezte a kormányfő.

 

