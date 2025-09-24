1 órája
Orbán Viktor: dübörög a brüsszeli mentelmi mutyi
„Magyar Péter az Európai Néppárt és Manfred Weber védelme alatt áll, zsarolják, hogy végrehajtsa Brüsszel magyarországi programját. Migránsok be, bankadó és multiadók ki, rezsicsökkentés nuku, a családtámogatásoknak annyi, irány a háború, jöhet Ukrajna az EU-ba. Ez a brüsszeli mesterterv” – írta a közösségi oldalán a miniszterelnök.
Forrás: Facebook
„Dübörög a brüsszeli mentelmi mutyi. A Tisza Párt vezetőjének immáron papírja van róla, hogy Brüsszel fogott embere. A hatóságok szerint Magyarországon köztörvényes bűncselekményt követett el (lopott), és ezért bíróság előtt kell felelnie. Brüsszel azonban ezt nem hagyja” – írta a közösségi oldalán megosztott posztjában Orbán Viktor.
A brüsszeli megbízói, az Európai Néppárt és Manfred Weber vezetésével védelmük alá helyezték. Immáron a kezükben van, csak rajtuk múlik, mi lesz a sorsa. Zsarolják. Fogott ember
– tette hozzá a kormányfő.
A miniszterelnök arra figyelmeztet:
Őt szánják Magyarország élére, hogy kifizetve a védelmet, végrehajtsa Brüsszel magyarországi programját. Migránsok be, bankadó és multiadók ki, rezsicsökkentés nuku, a családtámogatásoknak annyi, irány a háború, jöhet Ukrajna az EU-ba. Ez a brüsszeli mesterterv, Magyar Péter pedig a kiszemelt és megzsarolt végrehajtó. Ne dőljünk be nekik!