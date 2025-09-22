szeptember 22., hétfő

Móric névnap

28°
+31
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Országgyűlés

26 perce

Orbán Viktor fontos bejelentéseket tesz a parlamentben – kövesse nálunk élőben!

Címkék#országgyűlés#Orbán Viktor#miniszterelnök#Magyarország

A kormányfő felszólalásával veszi kezdetét az őszi ülésszak.

MW
Orbán Viktor fontos bejelentéseket tesz a parlamentben – kövesse nálunk élőben!

Orbán Viktor miniszterelnök azonnali kérdésre válaszol az Országgyűlés plenáris ülésén 2025. március 24-én

Forrás: MTI

Fotó: Szigetváry Zsolt

Hétfőn 13 órakor kezdődik az Országgyűlés őszi ülésszaka, amelyen Orbán Viktor napirend előtt fog felszólalni. A miniszterelnök a Facebook-oldalán azt írta, hogy tavasz óta annyi minden történt, mint máskor évek alatt, és a napirend előtt mindenről beszámol. Valamint azt is elmondja, hogyan lesz Magyarország a változások győztese.

Cikkünket az élő közvetítés videója alatt folyamatosan frissítjük.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu