2 órája
Orbán Viktor: a csapatunk remek állapotban van – így buzdította a harcosokat a kormányfő (videó)
„Jelentem, a csapatunk remek állapotban van. Az erőnlétünk megfelelő, a hangulatunk kiváló, lelkierőnk törhetetlen” – írta a Harcosok Klubja e hétvégén megrendezett sátoraljaújhelyi edzőtáborában készült képek mellé vasárnap délutáni Facebook-posztjában Orbán Viktor. Később egy videót is közzétett arról, mint mondott a harcosoknak a velük folytatott „öltözői megbeszélésen”.
Orbán Viktor „öltözői megbeszélést” tart a Harcosok Klubja edzőtáborában
Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala
A miniszterelnök a képek és egy korábbi posztjának tanúsága szerint „öltözői megbeszélést” tartott a „keménymagnak”, a Harcosok Klubja sátoraljaújhelyi edzőtábora mintegy nyolcszáz résztvevőjének, az erről összeállított galériát itt tudja megtekinteni:
Orbán Viktor: Na de ki fog itt védekezni? Az ellenfél!
Orbán Viktor a harcosoknak szóló előadásából egy videórészletet is megosztott a közösségi oldalán. Ebben kifejtette, a kormánypártok minden döntése azt üzeni az embereknek, hogy tőlük nap mint nap komoly dolgokat várhatnak a magyar emberek, akik ha valamit akarnak az élettől, azt velük tudják elérni, nem pedig „ a tyúkólban lévőkkel, a kiskakasokkal”, akiktől a miniszterelnök szerint nem várható semmi, csak agresszivitás, balhé, hazudozás és eltitkolt rossz szándék.
Végül Lasztovicza Jenő néhai képviselőtársát, a parlamenti fociválogatott egykori csapatkapitányát idézte, aki amikor mindenkit csatár posztra állított az egyik meccs előtt, és megkérdezték tőle, hogy akkor ki fog védekezni, azt válaszolta: „Az ellenfél.”
A beszélgetést „öltözői megbeszélésként” tituláló posztot itt találja:
Orbán Viktor: sokan vagyunk, erősek vagyunk, az igazságért harcolunk (videó)