Orbán Viktor: Jó, ha az embernek jó szomszédja van! (videó)
Orbán Viktor magyar miniszterelnök is beszédet mondott a Mária Valéria híd 130. születésnapján. A kormányfő gratulált kollégájának az alkotmánymódosításhoz, és elmondta, hogy az is belekerült az alapdokumentumba, hogy egyenrangúak a férfiak és a nők. – Köszönöm Robert, hogy veled együtt állhatok itt, ő tud valamit, amit Európában ő tud egyedül, mert amikor Szlovákia valamiért félrecsúszik, ő visszatér és rendbe teszi a dolgokat. Most is biztosan sikerülni fog – fogalmazott Orbán Viktor.
– Jó, hogy nem vagyunk egyedül – jegyezte meg Orbán Viktor, hozzátéve, az is jó dolog, ha az embernek jó szomszédja van, az felértékeli a saját ingatlanunkat is.
– Másik politikai táborhoz tartozunk a nemzetközi politikában, mi a jobb felé, ő pedig a bal felé, de mindig, amikor találkozom vele, akkor arra szoktam gondolni, hogy ez kellene nekünk is,
egy nemzeti alapokon álló baloldallal rögtön békés lenne a magyar közélet
– mutatott rá a miniszterelnök a Magyar Nemzet beszámolója szerint.
Felidézte, hogy pénteken Debrecenben járva megígérte, hogy átadja az esztergomiaknak a debreceniek üdvözletét, szombaton pedig a becsehelyiekeknek ígérte meg, hogy átadja üdvölezletüket a helyieknek. – Ez világosan mutatja, hogy Esztergom nagy tiszteletnek örvend, én is hálás vagyok, hogy az önök díszpolgára lehetek – tette hozzá.
Robert Fico: Úgy szeretném építeni az országomat, ahogy Orbán Viktor teszi Magyarországgal!
– Harmadik alkalommal mondhatok itt beszédet, először 2001-ben az újjáépítés után, majd a tíz éves évfordulón, és ma a 130. évfordulón, de egyik alkalommal sem állhattam itt Robert Ficoval, pedig ő a Szlovákia történetének leghosszabb hivatali idejével rendelkező, elnyűhetetlen és elpusztíthatatlan miniszterelnöke – idézte fel Orbán Viktor.
Orbán Viktor szerint, aki követi és érti az európai politikát, látja, hogy a nemzetközi politikai kihívások is összekötnek minket. – Szlovákok és magyarok érdeke egy irányba mutatnak a nemzetközi politikába.
A híd története azt tanítja nekünk, hogy ha a magyarok és a szlovákok összefognak, együtt erősebbek, mint külön. Ha összedolgozunk, mindketten jól járunk
– mondta.
Felidézte, nem véletlen, hogy ez a híd már kétszer megsérült, az első és második világháborúban, mi egyik háborút sem akartuk, sem a magyarok, sem a szlovákok, mégis minket küldtek a frontra, birodalmi érdekekre hivatkozva. – A híd újraépítésével azt a remény fejezte ki, hogy nem akar több háborút Európában – jelezte, hozzátéve, hogy csatlakozni akarunk a kontinens békéjét garantáló Európai Unióhoz. – Azt javaslom, ízlelgessük a szavakat, vagyis a kontinens békéjét garantáló Európai Unió. Azonban a világ azóta sokat változott, most az EU is háborús projektté változott. Brüsszelben nyíltan kimondják a következő évtized feladatának azt tartják, hogy legyőzzék Oroszországot, vagyis minden európai embernek és európai nemzetállamnak ezt a célt kellene szolgálnia, aki az unióhoz tartozik. Mi magyarok ezt nem akarjuk, mégis bele akarnak kényszeríteni, ezt elnyomásnak hívják.
Nagyon nem vagyunk meglepve, láttuk már ilyet, a kommunista időkben, most, amikor Brüsszel európai békéről beszél, azt valójában háborúnak érti.
A fiatalokat elviszik a frontra, a javainkat előbb vagy utóbb elveszik ás háborús célra fordítják, aztán beköszönt a gazdasági nyomorúság és imádkozhatunk, nehogy idejöjjön a front, mert akkor kő kövön nem marad. Ez a híd nekem azt jelenti, hogy Európa újra ne kövesse el ezt a hibát – fejtette ki Orbán Viktor.
Orbán Viktor arra is kitért, hogy a brüsszeli háború politikai képviselői minden közép-európai országban jelen vannak. – Szlovákiáról nem tisztem beszélni, de innen elég jól látni, mi történik odaát. Azt mondhatom, hogy felfordulást csinálnak Szerbiában és itt ügyködnek hazánkban is, nálunk könnyű felismerni őket: agresszívek, erőszakosak, fenyegetőznek és lőfegyverrel járnak lakossági fórumokra. Kivégzéssel fenyegetik a tisztességes embereket, a templom ajtajában pedig papokat fenyegetnek. Ők mind Brüsszel emberei. Álhírgyártás, destabilizáció a céljuk – jellemezte a brüsszeli zsolban álló, Magyarországon is működö ellenzéki politikai erőket.
– Józanságra, hidegvérre van szükség, mi hiszünk a szeretet és az összefogás erejében – húzta alá. – Aki tanul a múltból, az megvédi a jövőt, biztosítani akarom mindannyiunk nevében, hogy mi magyarok azért dolgozunk, hogy ezt a hidat soha többé ne kelljen újjáépíteni, de szívesen tesszük azt, amit javasoltál, építsünk Esztergom és Párkány közé egy másik hidat is, egy teherhíd már igazán elkéne, az előkészítő munkálatok elkezdődtek, a tervek már asztalon vannak, pénzt meg majd csinálunk valahogy, remélem találkozunk annak a hídnak is az átadásán is – mondta beszéde végén Robert Ficonak címezve Orbán Viktor.
Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: MTI)