Polgári Piknik
3 órája
Orbán Viktor: Kötcse 2025 – az igazi!
Fotókat osztott meg közösségi oldalán a magyar miniszterelnök.
Forrás: Facebook / Orbán Viktor hivatalos oldala
Az elmúlt hétvégén Kötcsén tartották az idei Polgári Pikniket, amelyen Orbán Viktor is felszólalt. A miniszterelnök fotókat osztott meg az eseményről a közösségi oldalán.
