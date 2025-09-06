Orbán–Tarjáni-vita: Orbán Viktor miniszterelnök közzétette a top 5 témát

Orbán Balázs arról is beszél, hogy

amikor a migrációs válság indult, senki nem osztotta a magyar álláspontot, viszont ma már egyre többen.

Európa önellátásról azt mondta, az nem realisztikus, Európa már nem olyan jelentős, és beszélni kell arról, hogyan lehet ezen változtatni.

Orbán Balázs szerint az új liberális nyugati konszenzus, hogy a világot rosszakra és jókra kell bontani.

A jók azok, akik velünk vannak, a rosszak azok, akik nincsenek velünk

– fogalmazott Orbán Balázs a vitában.