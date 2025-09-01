szeptember 1., hétfő

Otthon start program

1 órája

Orbán Viktor: nem bérlakás, nem albérlet, saját otthon!

Címkék#Otthon start#Orbán Viktor#Magyarország

A miniszterelnök a közösségi oldalán tett közzé bejegyzést a ma rajtoló Otthon start programmal kapcsolatosan. Orbán Viktor hangsúlyozta, a kormány célja, hogy Magyarországon mindenkinek saját otthona legyen.

MW
Orbán Viktor: nem bérlakás, nem albérlet, saját otthon!

Orbán Viktor miniszterelnök

Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala

Elindult az Otthon start program. Ez Magyarország történetének legegyszerűbb és legkönnyebben igényelhető lakás- és házvásárlási támogatása. Nem csoda, hogy megmozdult az ország. Azért csináljuk, hogy Magyarországon mindenkinek lehessen saját otthona

– írta a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében Orbán Viktor miniszterelnök. 

Nem bérlakás, nem albérlet, saját otthon! Startolj rá!

– fogalmazott a kormányfő. 

A miniszterelnök egy délelőtti posztjában ismét felhívta a figyelmet a programra: 

3% alatt a hitelkamatok. Az Otthon Start akcióban

– írta Orbán Viktor, aki az otthonteremtési programot részletesen bemutató, a Mandineren olvasható cikket ajánlotta hozzászólásában.  

