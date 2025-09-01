szeptember 1., hétfő

EgonEgyed névnap

27°
+26
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Adóemelés

3 órája

Orbán Viktor reagált Tarr Zoltán elszólásáról: ezt mindenkinek látnia kell! (videó)

Címkék#Tisza#Tarr Zoltán#Orbán Viktor#miniszterelnök

Orbán Viktor közösségi oldalán reagált Tarr Zoltán elszólására, amely szerint Magyar Péterék brutális adóemelést terveznek, amit a választásokig titkoltak volna.

MW
Orbán Viktor reagált Tarr Zoltán elszólásáról: ezt mindenkinek látnia kell! (videó)

Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala

Orbán Viktor közösségi oldalán osztotta meg Tarr Zoltán botrányos kijelentését: „Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.” A miniszterelnök szerint ez mindent elárul a Tisza Párt valódi adóterveiről. Magyar Péterék ugyanis brutális adóemelést terveznek, ezt azonban el akarták titkolni a választásokig – sikertelenül.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu