Orbán Viktor Szent Mihály napján a számadásról osztotta meg gondolatait
A miniszterelnök közösségi oldalán Szent Mihály napja alkalmából arra emlékeztetett, hogy a kormány a magyar családok életének jobbá tételével foglalkozott nyáron, míg az ellenzék adóemelésekre készül, és az elmúlt évtizedek legsötétebb álhírkampányába kezdett.
A miniszterelnök Facebook-bejegyzésében arról ír, hogy újra itt van Szent Mihály napja. A számadás és az elszámolás napja a mezőgazdaságban. Ideje elszámolni, ki mit végzett a nyáron a politikában.
Orbán Viktor emlékeztett:
Adómentes lett a csed és a gyed, a háromgyermekes anyák szerdától nem fizetnek jövedelemadót (felkészülnek a kétgyermekes anyák), és padlógázzal dübörög Magyarország történetének legnagyobb otthonteremtési programja. Mi ezzel foglalkoztunk. Azért, hogy a magyar családok életét jobbá tegyük.
„Ellenfeleink sem lazsáltak. Adóemelési terveikkel lebuktak vagy háromszor. Pisztollyal jártak gyűlésezni, ahol kígyót-békát köpködtek ránk. A szeretet jegyében, persze. Végül összehozták az elmúlt évtizedek legsötétebb álhírkampányát. Ők ezzel foglalkoztak. Azért, hogy megszerezzék a hatalmat. Bármi áron” – tette hozzá a miniszterelnök.
Nekik is el kell majd számolniuk. A magyar emberekkel jövő áprilisban. Nem lesz benne sok köszönet
– zárta gondolatait Orbán Viktor.