Orbán Viktor a török házelnökkel tárgyalt a Karmelitában

Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn a Karmelita kolostorban fogadta Númán Kurtulmust, a Török Nagy Nemzetgyűlés elnökét, aki hivatalos látogatást bonyolít Magyarországon.

Orbán Viktor miniszterelnök (j) fogadja Numan Kurtulmust, a Török Nagy Nemzetgyűlés elnökét

Fotó: Fischer Zoltán / Forrás: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

Kövér László: Magyarország érdekelt Törökország EU-s tagságában

Kövér László, az Országgyűlés elnöke Numan Kurtulmussal, a Török Nagy Nemzetgyűlés elnökével folyatott tárgyalást követően tett sajtónyilatkozatában úgy értékelt: az EU-nak talán még jobban szüksége van Törökországra, mint amennyire Törökországnak az EU-tagságra, akár az energiabiztonságról, akár az illegális migrációról, akár pedig a regionális biztonság kérdéseiről van szó.

Kövér László, az Országgyűlés elnöke (j) és Numan Kurtulmus, a Török Nagy Nemzetgyűlés elnöke az együttműködési megállapodás aláírásán az Országház Pázmándy Dénes termében 2025. szeptember 29-én

Fotó: Szigetváry Zsolt / Forrás: MTI

A magyar házelnök úgy értékelt: Magyarország és Törökország is a világ blokkokra osztása helyett, egy multipoláris, békés, kereskedelemre épülő világrendszerben érdekelt. Hozzátette: e tekintetben az Ázsiát Európával összekötő úgynevezett középső folyosóban Törökország szerepe meghatározó és kiválthatatlan.

Kövér László török partnerének azt ígérte: a jövőben is számíthatnak arra, hogy a magyar kormány mindent elkövet annak érdekében, hogy a kiemelt stratégiai partnerséget minél tovább erősítse és tartalommal töltse meg minél több területen.

A házelnök méltatta a két ország gazdasági kapcsolatainak intenzitását, kiemelve, hogy a magyar kormány célkitűzése a 6 milliárd dolláros kereskedelmi forgalom elérése. Jelezte: év végére végére az előrejelzések szerint reális esély van, hogy 5 milliárd dollárig eljutnak. Üdvözölte a Magyarországon végrehajtott török befektetéseket és a magyar tőkekihelyezést is Törökországba, kiemelve a két ország közötti védelmi ipari együttműködést, ami értékelése szerint a magyar hadiipar újjáélesztéséhez is hozzájárul.

Numan Kurtulmus, a Török Nagy Nemzetgyűlés elnöke a magyar–török kapcsolatokat példaértékűnek nevezte, hangsúlyozva, hogy a két országnak minden területen erős kapcsolatai vannak, és a meglévő együttműködést folyamatosan fejlesztik, legyen szó az energia, a védelmi ipar, az oktatás vagy a kultúra területéről.