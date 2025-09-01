5 órája
Otthon start: elindult az elmúlt évtizedek legnagyobb otthonteremtési programja
Szeptember 1-jétől elérhető a fix 3 százalékos kamatozású lakáshitel: elindult az elmúlt évtizedek legnagyobb otthonteremtési programja. Az Otthon start program mérföldkőnek számít, mert olyan lehetőségek előtt nyitja meg a kaput a rendkívül kedvező hitel, amilyenekre még nem volt példa.
„A hétfőtől felvehető Otthon start legfontosabb jellemzője, hogy a korábbi kormányzati intézkedésekkel szemben az igénybevétel nem a családi, hanem a lakástulajdonosi helyzet függvénye. Célja elsődlegesen a többségi lakástulajdonnal nem rendelkező, elsőlakás-vásárlók saját otthonhoz jutásának elősegítése, amelyhez kedvezményes, legfeljebb 25 éves, a teljes futamidőn fix 3 százalékos kamatozású hitelt biztosít” – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Molnár Dániel, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség vezető elemzője az Otthon start program hétfői bevezetése kapcsán. A kedvezményesen felvehető összeg legfeljebb 50 millió forint.
A hitelt legfeljebb százmillió forint értékű lakás vagy 150 millió forint értékű ház vásárlására vagy építésére lehet felhasználni, könnyítés, hogy adóstárs is bevonható. Korlátozást jelent, hogy a négyzetméterár nem haladhatja meg a másfél millió forintot.
A jelenlegi 7 százalék közeli kamatkörnyezetben a támogatás a havi törlesztőrészletben egy 30 millió forintos hitel esetében havi 90 ezer forint megtakarítást jelent a háztartásoknak
– hívta fel a figyelmet a szakértő. Azt is kiemelte, hogy
habár a támogatás igénybevétele nem függ a gyermekvállalási szándéktól, az Otthon start kombinálható a különböző családtámogatási programokkal, például a csok plusszal.
A szakértő szerint a közvetlen hatás elsősorban az ingatlanpiacon csapódik majd le.
Akár több tízezer új lakásvásárló is megjelenhet az ingatlanpiacon a támogatásnak köszönhetően,
akik a magas ingatlanárak, a magasabb kamatkörnyezet és az alacsonyabb jövedelmi helyzet vagy a lakásfedezet hiányában kiszorultak eddig a piacról. Ez jelentős élénkülést eredményezhet a tranzakciók számában, amely a kereslet elmúlt időszakban tapasztalt növekedésével együtt is még mindig elmarad a 2018-as és 2021-es csúcsoktól.
A Magyar Nemzet cikke pontokban foglalta össze a legfontosabb tudnivalókat:
