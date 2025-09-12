23 perce
Raskó György elárulta, a társasági adó emelése is szerepel a Tisza Párt tervei között
A Tisza-csomag háromszorosára emelné a társasági adót, és háromkulcsos nyereségadót vezetne be – erősítette meg Magyar Péter tanácsadója. Az Ellenpont szerint ez súlyosan érintené a magyar vállalkozásokat.
Raskó György és Magyar Péter
Forrás: Facebook
A Tisza Párt gazdaságpolitikai programja eddig csak részben volt ismert, most azonban egyik tanácsadója, Raskó György elárulta: nemcsak a személyi jövedelemadó, hanem a társasági adó emelése is szerepel a párt tervei között – írja az Ellenpont.
A portál emlékeztet: Raskó a 24.hu podcastjában arról beszélt, hogy ő már látja a Tisza gazdasági elképzeléseit, de azok a nyilvánosság számára egyelőre nem hozzáférhetők.
Szavai szerint az adópolitikai változtatások a személyi jövedelemadót és a társasági adót is érintik.
Mint ismeretes, a Tisza-csomag háromszorosára emelné a társasági adót, és háromkulcsos nyereségadót vezetne be, akár 40 százalékos kulccsal. A portál szerint ez súlyosan érintené a magyar vállalkozásokat.
A Tisza Párt környezetéből korábban már kiszivárgott, hogy a program része lenne a többkulcsos jövedelemadó bevezetése, a rezsicsökkentés eltörlése, az anyák adómentességének megszüntetése, a 13. havi nyugdíj kivezetése, valamint az áfacsökkentés elutasítása. A Századvég számításai szerint a párt energiapolitikai tervei több mint 1000 forintos benzinárhoz vezetnének.
Az Ellenpont szerint mindez megerősíti, hogy a Tisza titkolja valós gazdaságpolitikai programját, amely választás után megszorítások formájában kerülhetne napvilágra.