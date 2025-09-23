Ruszin-Szendi Romulusz fegyverrel az oldalán szidja a nyugdíjasokat

Magyar Péter pártjának nyugdíjasokra vonatkozó programjának alapja az, ahogy a baloldali pártban gondolkodnak valójában az idősekről. Ruszin-Szendi Romulusz egy fórumon – pisztollyal az oldalán – elképesztően cinikus módon idős állománynak nevezte a nyugdíjasokat, és lenézően azt mondta róluk, hogy nem őket kell megszólítani, hanem a fiatalokat, mert az idősek meg vannak fertőzve a propagandával – írja a Magyar Nemzet az Ellenpont alapján.

A felvételek alapján úgy tűnik, hogy Ruszin-Szendi Romulusz többször is kézifegyverrel mehetett a Tisza Párt rendezvényeire

Forrás: Magyar Nemzet

Ruszin-Szendi Romulusz szavai jól mutatják, hogy a tiszások lenézik, butának tartják az időseket. Magyar Péter tanácsadója mint az állatokról idős állományról beszél, akik érvelése szerint nem tudnak gondolkodni, mivel meg vannak fertőzve a propagandával.

Ezért szólítjuk meg ugye a fiatalokat, mert ugye sajnos az idős állomány van megfertőzve, főleg ezzel a propagandával, mert ott az M1 meg a Kossuth rádió

– fogalmazott Ruszin-Szendi Romulusz. Magyar Péter embere ezzel világossá tette, hogy a Tisza Pártot nem érdeklik az idősek.

Ez a nyugdíjasokat lenéző gondolkodás nemcsak Ruszin-Szendi mondataiból, hanem Raskó György és Magyar Péter korábbi elszólásaiból is kitűnik. A Tisza Párt mezőgazdasági tanácsadója például arról beszélt, hogy a Tiszának kedvez, ha sok idős ember meghal a következő választásig. A pártelnök pedig nyugdíjaskommandóról értekezett.

De Magyar Péter a közelmúltban is bemutatta, hogy fékezhetetlen, ugyanis az egyik rendezvényén már idős emberekkel ordibált.