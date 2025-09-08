1 órája
Az illegális migrációval emelkedik a nők elleni erőszakok száma is Európában
Az Európába érkező migránsok magukkal hozzák szokásaikat és normáikat is. Az illegális migrációval a nők elleni szexuális bűncselekmények mértéke is megsokszorozódott a kontinensen.
Szudáni migránsok egy migránstáborban Északnyugat-Franciaországban
Forrás: AFP
Fotó: Lou Benoist
A magyar közvéleményhez hasonlóan Olaszországot is megdöbbentette a magyar turistalányokat ért szexuális bűncselekmény, amelyet marokkói illegális migránsok követtek el. Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, a Catania közelében található Paterno településen a tengerpartról tartottak a szállásuk felé, amikor két férfi felajánlotta, hogy elviszi őket.
Azonban nem a szállásukra, hanem egy félreeső helyre vitték a lányokat, ahol megerőszakolták őket.
A megrázó eset sajnos nem egyedi.
Rengeteg ilyen bűncselekmény történik, európai lakossággal szemben is elkövetnek hasonló agressziót, akár turistákkal szemben is, mert – legyünk őszinték – Olaszországban szinte hétköznapivá váltak az ilyen támadások
– nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Gönczi Róbert, a Migrációkutató Intézet elemzője.
A nyugati kormányok migrációs politikája miatt az elmúlt évtized során több millió olyan személy – többnyire fiatal férfiak – özönlött a kontinensre, akik jellemzően alsó társadalmi osztályokból származnak, és magukkal hozzák Európába a szokásaikat. Körükben elfogadott viselkedési forma akár a késelés, akár a szexuális zaklatás.
Nemrég Rimini tengerpartján egy négytagú, migránsokból álló banda támadt egy lengyel párra, a fiút eszméletlenre verték, a lányt megerőszakolták. Később kiderült, hogy egy osztrák és egy olasz pár csak a szerencsének köszönhette, hogy nem jutott hasonló sorsra.
Spanyolországban egy Terrassa nevű városban két migráns négy órán keresztül tartott fogva egy nőt, akit meg is erőszakoltak.
Különösen súlyos a helyzet Németországban. Sokan emlékeznek még a Kölnben 2015 szilveszterén elkövetett tömeges szexuális zaklatásra. 2016-ban Freiburgban migránsok erőszakoltak és öltek meg egy 19 éves lányt. Idén egy gelnhauseni szabadtéri fürdőben szíriai származású férfiak több kiskorú lányt zaklattak.
Franciaországban néhány fiatal nő megelégelte a helyzetet, és Collectif Nemesis (Nemezis Kollektíva) néven szervezetet alapítottak a migráció ellen, a nők védelméért. Mint elmondták, a nők a migráció első áldozatai, és „sok gondunk van a főleg Észak-Afrikából és Afrikából érkező migránsokkal”.
Ennek ellenére az Európai Unió vezetése nemhogy nem tesz semmit a megoldásért, de továbbra is a migráció kezelését erőltetik annak megszüntetése helyett. A 2026-ban életbe lépő migrációs csomag többek között az illegális migránsok szétosztását szorgalmazza, az eddig nem érintett tagállamokat is nehéz helyzetbe hozva.
Marokkói migráns férfiak megerőszakoltak két magyar nőt Szicíliában
A teljes cikket ide kattintva olvashatja el.