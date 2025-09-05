Szijjártó Péter: Magyarország azért vásárol orosz kőolajat, mert nincs más lehetősége

Ez az egyik legfontosabb központi korridor a régióban, és úgy véljük, ez az új megállapodás, amikor valóra válik, új lendületet ad az országok tranzitlehetőségei számára. Nemcsak Örményország és Azerbajdzsán számára, hanem minden ország számára előnyös lesz, hiszen rendkívül nagy potenciált hoz létre a közlekedés, az áruszállítás és az emberek mozgása szempontjából