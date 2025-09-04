57 perce
Adóemelési botránya miatt Kötcsére menekülne a Tisza-párt
A hírek szerint a tiszások hétvégén Kötcsére szerveznek akciót, miközben tovább gyűrűzik Tarr Zoltán etyeki elszólásának következménye.
Magyar Péter
Forrás: MW
Fotó: Mirkó István
Magyar Péterék most hétvégén újabb kísérletet tesznek, hogy eltereljék a figyelmet az adóemelési botrányukról - írta a Magyar Nemzet.
A hírek szerint a tiszások az összeomlásuk miatt provokációt szerveznek Kötcsére.
Mint korábban beszámoltunk róla, az Index birtokába került feljegyzés szerint a Tisza Párt gazdasági munkacsoportja – amelynek munkáját Dálnoki Áron koordinálja – egy hosszabb, összetett gazdasági programot készített, amit azóta gazdasági szakemberek szélesebb körének is bemutattak
Orbán Viktor reagált Tarr Zoltán elszólásáról: ezt mindenkinek látnia kell! (videó)
Később a Tisza Párt alelnöke volt az, aki elszólta magát, hogy a Tisza Párt átalakítaná a személyi jövedelemadó rendszerét is. A politikus az etyeki beszédében kikotyogta:
pártja progresszív, többkulcsos adóemelést tervez, minderről azonban nem lehet beszélni.
„Ez egy olyan kérdés, amiről beszélgetni kell, de most nem lehet erről beszélgetni. Itt most magunk között természetszerűleg lehet, és majd, ha ez kikerül, én magyarázkodok, de annak sem lesz semmi értelme. És számtalan olyan dolog van, amiről nem lehet beszélgetni.”
Ezért mondjuk azt, hogy határozottan, hogy nagyon sok mindent lehet és kellene. Választást kell nyerni, utána mindent lehet
– fogalmazott Tarr Zoltán. Nem véletlen, hogy növekedett a kormánypártok támogatottsága a Tisza Párttal szemben.
A Terrorelhárítási Központ (TEK) korlátozásokat rendelt el szeptember 7-én 6 óra 30 perctől 21 óráig Kötcsén. A jogszabályban meghatározott védett személy, Orbán Viktor tartózkodásának nyílt rendőri biztosításának ideje alatt a rendőrség a Szóládi út, valamint a Kossuth Lajos utca egy-egy részét a forgalom elől a szükséges mértékig elzárja, a forgalmat, a nyilvános és közforgalmú intézmények működését korlátozza.
