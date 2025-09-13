Tisza-adó: minden magyar embernek tudnia kell a tiszás tervekről

„Magyar Péter most jön totál idegbe. Miután a nagy képességű Tarr Zoltán lebuktatta a Tisza Párt adóemelési terveit, Magyar Péter hisztérikus kríziskommunikációba kezdett. Szokásához hűen tagad, hazudik, ordít, személyeskedik és verbálisan földhöz csapkod mindenkit, aki ezt az ügyet szóba merészeli hozni” – írta a Facebook-bejegyzésében Kocsis Máté.

Minden magyar embernek joga van tudni a többkulcsos Tisza-adó hatásait

Forrás: Kocsis Máté Facebook-oldala

„Márpedig mi újra és újra szóba hozzuk, mert minden magyar adózónak joga van tudni, mire készülnek a tiszások esetleges kormányra kerülésük esetén. Épp ezért a Fideszből jövő hét közepéig 4 millió szórólapot küldünk szét országszerte, melyeket 10.000 önkéntes segítségével október elsejéig eljuttatunk az összes háztartásba, minden postaládába”

– hívta fel a figyelmet a politikus.

A kiadványban részletes számítások szerepelnek arról, hogy

a Tisza Párt tervezett adópolitikája milyen hatással lenne a különböző foglalkozások átlagkereseteire

– ezt is részletezte Kocsis Máté.

Mint mondta, a különböző foglalkozások kereseti adatait a KSH „teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete foglalkozások szerint” című táblázatának 2024. évi adatsorát alapul véve számolták ki.

Miután a Tisza Párt adóemelési tervei már a 2026-os adóévre értendők lennének, a bruttó átlagkeresetet a számítás úgy becsüli, hogy 2025-re 9 százalékos, 2026-ra további 5 százalékos emelkedést prognosztizál.