Lejtmenetben

18 perce

Magyar Péter provokációval akarja elterelni a figyelmet a Tisza-adóról

Címkék#provokáció#Tisza Párt#Tarr Zoltán#Tisza-csomag#Magyar Péter#Kocsis Máté

A Tisza Párt hétvégi akciójára Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője hívta fel a figyelmet a közösségi oldalán. Mint írta, Magyar Péter és pártja „provokációt szerveznek Kötcsére, épp most hétvégére, hogy megpróbálják elterelni a figyelmet a kínos ügyeikről és a durva lejtmenetről”. A politikus szerint a Tisza Párt az adóemelési botrányba fog belebukni.

MW
Magyar Péter provokációval akarja elterelni a figyelmet a Tisza-adóról

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke

Forrás: MW

Fotó: Hatlaczki Balazs

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője arról írt, hogy a Tisza Párt vezetői a hétvégén Kötcsén próbálnak majd figyelmet kelteni, miközben szerinte saját adóemelési csomagjuk okozza vesztüket – szemlézte a Facebook-bejegyzést a Magyar Nemzet.

Kocsis Máté emlékeztetett, hogy a polgári oldal ismert szereplői minden évben Kötcsén indítják az őszi politikai szezont, idén sem lesz ez másképp. 

A frakcióvezető információi szerint Magyar Péterék provokációt szerveznek Kötcsére, hogy eltereljék a figyelmet az adóemelési terveikről.

Azokba ugyanis várhatóan bele fognak bukni, ahogy azt Tarr Zoltán is megjósolta

– írta.

 Felhívta a figyelmet arra is, hogy 

kiszivárogtak olyan mondatok is a titkos, zártkörű eseményeikről, amelyek szintén az emberek átveréséről szólnak fontos kérdésekben, mint például az ukrán csatlakozás ügye.

Ha ez nem volna elég, tovább rontja a tiszás hangulatot, hogy még a saját közvélemény-kutatóik is folyamatos és erőteljes gyengülést mérnek náluk, a nyarat elvesztették, az országjárásuk ellaposodott. Mindezt a számukra baráti, liberális Politico is megerősíti a fényes nyugatról.

Kocsis Máté szerint ezért szervezik a provokációt Kötcsére, épp most hétvégére, hogy megpróbálják elterelni a figyelmet a kínos ügyeikről és a durva lejtmenetről.

Tiszások és Magyar Péter! Az emberek szívesen megkérdeznék tőletek Kötcsén is, hogy mi mindent titkoltok még! Hány millió embert készültök átverni és megsarcolni? Vagy hogy Tarr Zoltán alelnököt felidézzük: mi az a számtalan olyan dolog, amiről nem lehet beszélgetni a választásokig? 

– tette fel a kérdést Kocsis Máté.

A szemlét és a további részleteket ide kattintva olvashatja el. 

