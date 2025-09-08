szeptember 8., hétfő

Édesanyára is rátámadtak

1 órája

A Tisza-szimpatizánsok akasztással fenyegették a közmédia munkatársait (videó)

Címkék#incidens#Magyar Péter#édesanya

Akasztással fenyegették Kötcsén a közmédia riportereit Tisza-hívek. A zaklatások odáig fajultak, hogy egy védelmükre kelő háromgyermekes édesanyába is belekötöttek, végül a rendőrök állították helyre a rendet.

MW
A Tisza-szimpatizánsok akasztással fenyegették a közmédia munkatársait (videó)

Orbán Viktort is kivégeznék a Tisza-szimpatizánsok

Forrás: MW

Fotó: Hatlaczki Balazs

Akasztással fenyegették a közmédia stábját tiszás szimpatizánsok tegnap Kötcsén – adta hírül az M1 Híradó. Mint azt bemutatták, a tiszások egész nap inzultálták és verbálisan zaklatták Császár Attila riportert és kollégáit. 

A délután egy pontján azonban egy csoport odáig fajult, hogy akasztással kezdett fenyegetőzni. Az M1 stábját egy háromgyermekes édesanya vette védelmébe, akibe a Tisza-szimpatizánsok ezek után szintén belekötöttek. A csecsemőjét a karján tartó asszony elleni támadás odáig fajult, hogy rendőröknek kellett közbelépni.

Bohár Dániel riporter is beszámolt az incidensről, kiemelve: a Tisza Párt elnökének, Magyar Péternek a személyi operatőre irányította az akasztással fenyegetőző szimpatizánsokat. Az sem tartotta vissza őket, hogy a jelenetet három gyermek is végignézte. Ráadásul az egyik résztvevő azt is ordította, hogy Orbán Viktort fel kell akasztani − olvasható a Magyar Nemzet oldalán. 

