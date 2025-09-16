Tíz éve így ostromolták a röszkei határt az illegális migránsok (videó)

„10 éve ostromolták a magyar határt Röszkénél az illegális migránsok. De időben léptünk: kerítést építettünk, és szigorítottuk a jogszabályokat is. Ennek köszönhetően Magyarországon zéró a migránsok száma, miközben a nyugat-európai országok bevándorlóországok lettek” – írta a röszkei csata évfordulóján közzétett bejegyzésben Magyarország Kormánya – szúrta ki a Magyar Nemzet.

A felvételeken jelenetek láthatóak a magyar–szerb határon álló kerítés építéséről, valamint arról, ahogy a határzárat módszeresen rongálják az agresszív, zömében közel-keleti származású migránsok.