Tízezrével épülnek lakások a háromszázalékos hitelprogram eredményeként (videó)

Tízezrével épülnek majd lakások a kormány által most elindított, háromszázalékos hitelprogram keretében – mondta a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában pénteken Orbán Viktor miniszterelnök.

„Azt hiszem, hogy jó hangot ütöttünk le a zongorán” – fogalmazott a programmal kapcsolatos optimizmusát hangsúlyozva a kormányfő, kijelentve, ez már az a konstrukció, „amibe bele tudják képzelni magukat az emberek”.

Hozzátette: ezért is hagyták a lehető legszélesebbre a jogosultak körét.

Mindenkinek akartunk adni egy lehetőséget, és úgy látom, ezt az emberek meg is értették

– fogalmazott.

Orbán Viktor emlékeztetett: volt egy felhalmozódott frusztráció, feszültség, rossz érzés a társadalomban, amiért a fizetéseknél nagyobb mértében nőttek az ingatlanárak, félő volt, hogy egész nemzedékek érzik majd úgy, hogy kiesnek a saját otthon megszerzésének lehetőségéből.

Márpedig, mondta, közép-európai jelenség, hogy „természetes nemzeti ösztön vagy vágy” a saját tulajdon iránti igény.

„A magyarok úgy érzik: ha nincs saját fedél a fejem fölött, akkor nem vagyok biztonságban” – jelentette ki Orbán Viktor.