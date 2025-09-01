2 órája
Busás vagyonra tett szert Tseber Roland, Magyar Péter ukrán „testvére”
Vagyonnyilatkozata alapján nem szűkölködik az ukrán kémbotrány egyik kulcsszereplője, a Magyarországról kiutasított kárpátaljai politikus. Tseber Roland Ivanovics, Magyar Péter ukrán „testvére” a temérdek pénz mellett hatalmas földbirtokokat halmozott fel, miközben a neve civil szervezeteknél és rendőri körökhöz kötődő üzleti hálózatban is feltűnik.
Tseber Roland Ivanovicsnak hatalmas vagyona van
Forrás: Magyar Nemzet
Tseber Roland Ivanovics a közösségi oldalán a Tisza Párt stílusát idézve támadta a magyar kormányt, miután az Ellenpont oknyomozása bemutatta: szoros kapcsolat fűzi az amerikai baloldalhoz és a CIA korábbi vezetőjéhez. A kárpátaljai politikus nem csupán külföldön épített hálózatot, hanem Ukrajnában is, ahol befolyásos rendőri vezetőkkel vannak közös üzleti érdekeltségei.
Vagyonnyilatkozatai szerint komoly összegeket halmozott fel: a csúcson csaknem 250 millió forintnyi készpénz és hatalmas földterületek szerepeltek a nevén
– számolt be az Ellenpont cikke alapján a Magyar Nemzet.
Miután feltárták titkosszolgálati és politikai kapcsolatait az amerikai-globalista körökkel, Tseber nyilvánosan támadásba lendült, és a magyar ellenzék retorikáját idézve bírálta a sajtót. Az oldal információi szerint nem véletlenül sértette a cikk:
Tseber fokozni kívánta magyarországi politikai szerepvállalását, amit egy frissen bejegyzett civil szervezet is jelez.
Az új formáció arculata erősen hasonlít a Tisza Pártéhoz, neve pedig emlékeztet az Euromajdan után született Európai Szolidaritásra – számol be a cikk, amelynek a folytatását, benne Tseber Roland vagyoni helyzetére vonatkozó részetekkel ide kattintva ér el.
Tizenegy tény Tseber Rolandról, Magyar Péter ukrán barátjáról