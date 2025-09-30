szeptember 30., kedd

Beismerés

2 órája

Újabb hibája elől menekülne Magyar Péter

Címkék#kudarc#Tisza Párt#Magyar Péter

A Tisza Párt elnöke a Fideszre fogja kudarcát, miközben egy normálisan működő párt néhány hét alatt meg tudná oldani a jelöltállítást. Mindez a párt kormányzóképessége szempontjából sem mutat jól.

MW

„Magyar Péter felelőtlen ígéretet tett, amatőr, de annál fájóbb hibát vétett: állítása szerint a jelölteket azért mutatja be később, mert így a közvéleménynek kevesebb ideje lesz a rossz arcukat megismerni, ami, lássuk be, nem okos érv azok után, hogy a Tisza Párt alelnökétől már tudni lehet, hogy nem fognak semmit sem elárulni valódi kormányzati terveikből a választásig” – mondta a Magyar Nemzetnek Tóth Erik. Az Alapjogokért Központ kutatási igazgatója szerint az sem újszerű védekezés a saját hibája elől menekülni próbáló Tisza-elnöktől, hogy a Fideszre fogja ezt a kudarcát is.

20250520_133444_HBCP8494-2, Tisza Párt, Magyar Péter
Magyar Péter
Fotó: Hatlaczki Balazs / Forrás: MW

Háromszáz embert egy olyan párt, amely egyes baloldali közvélemény-kutatások szerint utcahosszal vezet a kormánypártok előtt, egy-két hét leforgása alatt kell, hogy találjon.

Mindez egy mélyebb, a Tisza Párt szempontjából súlyosabb kérdésre is felhívja a figyelmet: a kormányzóképességre

– hívta fel a figyelmet az elemző. 

A szakember szerint ugyanis a sorok között figyelmesen olvasóknak Magyar Péter beismerte: azért kellett elhalasztani ismét az egyéni választókerületi jelöltek bemutatását, mert jelenleg nem áll rendelkezésre körzetenként három alternatíva.

A kontextus ugyanis nem kedvez a Tisza Pártnak: miért akarna újdonsült politikus lenni Magyar Péter mellett több száz ember, amikor Tarr Zoltán arról beszél, hogy »választást kell nyerni, utána mindent lehet«?

– tette fel a kérdést Tóth Erik. Majd jelezte: ez annak a beismerése, hogy aki a Tisza jelöltje szeretne lenni, annak végig kell hazudnia az áprilisig tartó kampányidőszakot. Az elemző szintén aggályosnak tartja, hogy a pártot egy olyan ember vezeti, aki forrófejűsége miatt előbb a családját, majd a politikai közösségét, de a barátnőjét és harcostársait is elárulta már, sőt, attól sem riadt vissza, hogy egy szórakozóhelyen történt, számára kellemetlen incidens után egy telefont a Dunába dobjon.

A szakember szerint komoly probléma, hogy a stabil politikai munkához megbízható parlamenti többségre, jól működő államapparátusra, megfelelő szakminiszterekre és rengeteg olyan képességre van szükség, amivel a Tisza nem rendelkezik.

„Nem véletlen, hogy a Donald Trump közvélemény-kutatója által bemutatott számok szerint a megkérdezettek 51 százaléka számít a Fidesz–KDNP győzelmére, és – ami legalább ennyire fontos – inkább Orbán Viktort szeretnék miniszterelnökként látni, mintsem Magyar Pétert. Ennek számos dimenziója van,

én most csak egyet emelnék ki: a kormánypártok nyáron tempót, stratégiát váltottak”

– mutatott rá Tóth Erik. Hozzátette: a miniszterelnök vezetésével bemutatják, hogy a nemzeti alternatíva folyamatos megújulásra képes politikai közösség, amely perspektívát és víziót is tud adni. A kutatási igazgató szerint a nyarat azért nyerte meg a Fidesz és azért vesztette el a Tisza, mert előbbi politikai innovációkat, utóbbi azonban csak az elmúlt évtizedek baloldali megoldásait tudta felmutatni.

 

