Katonák és civilek tüntettek Kijevben Zelenszkij ellen

Ez már a második ilyen tüntetés az idei nyáron: júliusban tömegek vonultak utcára, miután a parlament sietve megszavazott – és Volodimir Zelenszkij elnök aláírt – egy törvénycsomagot, amely felszámolta az ország független korrupcióellenes intézményeit – emlékeztet a Magyar Nemzet.

Százak kijev utcáin: Zelenszkij ellen lázadnak a civilek és katonák

Forrás: Magyar Nemzet

A Kijevben pénteken lezajlott tiltakozás célkeresztjében két előterjesztés áll:

a 13260-as számú törvényjavaslat, amelyet szeptember 4-én az ukrán parlament első olvasatban már megszavazott, visszaállítaná a katonák büntetőjogi felelősségét az illegális fegyverhasználatért;

a 13452-es számú tervezet pedig szigorítaná a parancsmegtagadás következményeit.

– számolt be a The Kyiv Independent nyomán a lap.

A résztvevők transzparenseken üzenték:

„Az elnyomás nem fegyelem”, illetve „Meg kell védenünk azokat, akik minket védenek”. Követelték a két javaslat elutasítását, a szolgálati feltételek egyértelmű meghatározását, valamint egy katonai ombudsman kinevezését

– áll a cikkben, amely az Ukrajnában folyamatosan zajló kényszersorozásokra is felhívja a figyelmet.

A teljes cikket és a tüntetésről készült videót ide kattintva éri el.