Zelenszkijt támogató amerikai baloldali szervezet jelent meg Magyar Péter mögött
Az amerikai baloldal érdekeit szolgáló hálózat szálai a Tisza Párthoz is elértek.
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke
Forrás: Facebook
A National Endowment for Democracy (NED), magyarul Nemzeti Alapítvány a Demokráciáért, az Egyesült Államok kongresszusa által 1983-ban létrehozott szervezet – írta a Magyar Nemzet.
Formailag függetlennek számít, ám ténylegesen kormányzati forrásokból működik. Hivatalos célja a demokrácia támogatása világszerte, valójában azonban a hidegháborús amerikai külpolitika egyik eszközeként jött létre.
Az Ellenpont szerint
a NED, ahogy sok másik hasonló szervezet, az idők múlásával, a jó és szép célok ellenére az amerikai baloldal céljainak kiszolgálójáva vált.
A szervezet hazánkban a rendszerváltás idején kezdte meg tevékenységét. A 2000-es évekre a NED visszavonult, ám 2014-től ismét aktívvá vált – immár nem közvetlenül, hanem magyar partnereken és kapcsolt szervezeteken keresztül, és különféle szervezeteket több millió forinttal támogatott.
Tisza-adó: minden, amit tudni lehet Magyar Péterék progresszív szja-tervéről
Itt említendő meg, hogy a Karácsony Gergely főpolgármester tanácsadója, Korányi Dávid vezette Action for Democracy (AfD) mintegy 3 milliárd forinttal támogatta a baloldal 2022-es választási kampányát.
Az ügy nyomán a Nemzeti Információs Központ (NIK) jelentést készített az ellenzéki kampányfinanszírozás hátteréről, amelyben az Action for Democracyt több alkalommal is kapcsolatba hozták az amerikai Kongresszus által létrehozott, a demokrácia terjesztését célzó National Endowment for Democracyval (NED).
A vizsgálat feltárta azt is, hogy a Bajnai Gordon volt miniszterelnökhöz köthető DatAdat – amely ugyancsak az Amerikából érkező dollárok kedvezményezettje volt – felelt az egész ellenzéki kampány lebonyolításáért, beleértve az Action for Democracy által küldött pénzek felhasználását is.
A NIK összegzése szerint:
A NED finanszírozta az Action for Democracyt;
Az Action for Democracy finanszírozta a magyar ellenzék 2022-es kampányát;
Az Amerikából érkező források felhasználását a DatAdat bonyolította.
A DatAdat utódjaként működő Estratos Digital 2024 tavaszán tűnt fel a Tisza Párt hátországát adó Talpra Magyarok! Egyesület adatkezelési tájékoztatójában. A cég saját meghatározása szerint online mozgalomépítéssel foglalkozik, és pontosan olyan projekteken dolgozik, mint amilyen a Tisza Párt.
Magyar Péterék projektje mögött tehát nem csupán az a hálózat húzódik meg, amely az ellenzék 2022-es kampányát finanszírozta, hanem az is, amelyik színes forradalmak sorát robbantotta ki Európa-szerte.
