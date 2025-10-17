A tárgyalás után nem nyilatkozott közösen Trump és Zelenszkij a sajtónak

Az amerikai és az ukrán elnök a Fehér Házban tartottak megbeszélést, amin a Tomahawk robotrepülők kérdése is előkerült. A kétoldalú találkozó után mindenki a sajtótájékoztatót várta, azonban Volodimir Zelenszkij ukrán elnök beszállt az autóba és elhagyta a Fehér Házat, Donald Trump pedig elindult Floridába – írja a Magyar Nemzet.

Donald Trump és Volodimir Zelenszkij Fotó: MTI/AP/Alex Brandon

A találkozót megelőzően az amerikai elnök újságírói kérdésre válaszolva elárulta, hogy miért éppen Budapest lesz a tárgyalások helyszíne. Donald Trump ennek kapcsán kiemelte, hogy kedveli Orbán Viktort és Magyarország egy biztonságos ország. Egyúttal hangsúlyozta, hogy a magyar miniszterelnök kiváló vezető és rendkívüli munkát végez és jó házigazdája lesz a csúcstalálkozónak.

A Fehér Ház közösségi oldalán is közzétett egy képet, amelyhez azt írták: „Nem veszítünk embereket, nem költünk pénzt, fizetnek nekünk a lőszerért és a rakétákért... nagyon jó üzletet kötöttünk a NATO-val... nem ezért vagyunk ebben. Azért vagyunk benne, hogy ezrek életét mentsük meg...”

President Trump meets with President Zelenskyy.



"We're not losing people, we're not spending money, we're getting paid for the ammunition and missiles... we've made a very good deal with NATO... that's not what we're in this for. We're in it to save thousands of lives..." pic.twitter.com/4BXZXiuY9M — The White House (@WhiteHouse) October 17, 2025

A megbeszélést követően mindenki a két elnök sajtótájékoztatójára várt, azonban Volodimir Zelenszkij nem állt ki a sajtó elé az amerikai elnökkel, elhagyta a Fehér Házat, Donald Trump pedig elindult Floridába.

A legfrissebb hírek szerint ugyanakkor Zelenszkij tájékoztatja az európai vezetőket a megbeszélés részleteiről. Nem sokkal később az ukrán elnök tájékoztatta a sajtót azonban egyedül állt ki válaszolni a kérdésekre. Zelenszkij szerint Donald Trump és ő megegyeztek, hogy nem válaszol a nagy hatótávolságú fegyverekkel kapcsolatos kérdésekre.

Az ukrán elnök szerint ugyanakkor produktív megbeszélést folytattak a Fehér Házban.

Zelenszkij szerint a megbeszélésen szóba kerültek a biztonsági garanciák is, ennek kapcsán az ukrán elnök hangsúlyozta, hogy továbbra is szeretné, ha az Egyesült Államok részt vállalna ezekben a biztonsági garanciákban. Zelenszkij egyúttal hangsúlyozta, hogy a helyzet nehéz, azonban „bízik benne, Trump segítségével sikerül lezárni a konfliktust”.

A közösségi oldalán üzent az amerikai elnök

Az amerikai elnök nem sokkal a találkozó után közösségi oldalán üzent. Bejegyzésében az amerikai elnök azt írta: „Elég vérontás történt, a határokat a vér jelölte ki. A feleknek meg kell állniuk ott, ahol vannak”

Mindketten kiáltsák ki a győzelmet, a történelem döntsön! Nincs több lövöldözés, nincs több halál, nincs több hatalmas és fenntarthatatlan pénzköltés.

– írta Trump a Truth Socialon.