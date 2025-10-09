Elég egy rossz választás, és Magyarország is bevándorlóország lesz

Szánthó Miklós az Alapjogokért Központ szeptember közepén elindított, a migráció veszélyeiről szóló kampánya részeként tartott sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy az Európai Bizottság a nagymestere a brüsszeli tervnek, amelynek központi eleme a migráció, annak legalizálása és szervezése – tudósított a Magyar Nemzet.

Mindenki láthatja, hogy Magyarország ma biztonságos ország, de elég egy rossz döntés és mi is bevándorlóországgá válunk

– hangsúlyozta.

Azt mondta, az Európai Bizottság egyik cinkostársa Manfred Weber, az Európai Parlament (EP) „balliberális többségének a vezetője”, aki szerint a migrációra szükség van, és az nem túl nagy probléma, hogy az európai városoknak egy kicsit megváltozik a képe. Manfred Weber Magyar Péter „nagy támogatója”, hiszen az Európai Néppárt frakciójában ül Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke. Továbbá az EP balliberális többsége volt az, amely pár nappal ezelőtt meg is mentette Magyar Pétert – jegyezte meg az Alapjogokért Központ főigazgatója. Szavai szerint

Magyar Péter főnökei Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Manfred Weber, tőlük kapja az utasításokat.

A Tisza Párt az EP-ben Manfred Weber utasítására megszavazta a migrációs paktum felgyorsítását, továbbá azt, hogy Magyarország ne kaphasson több pénzt a határvédelemre – mondta Szánthó Miklós. Megjegyezte azt is: a Tisza Párt szakértője nemrég arról beszélt, hogy a határkerítés csak „egy felesleges presztízsberuházás”.

„Ez tehát az a brüsszeli rém team”, amely tavaly nyár óta Magyarországot egyszeri kétszázmillió és napi egymillió euró bírságra büntette

– mondta Szánthó Miklós.