október 4., szombat

Ferenc névnap

12°
+15
+2
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Csehországi választások

1 órája

Győzött Andrej Babis pártja, Orbán Viktor gratulált

Címkék#V4#csehország#Orbán Viktor#Andrej Babis#választás

Az Andrej Babis korábbi kormányfő vezette Elégedetlen Polgárok Mozgalma (ANO) nyerte a képviselőházi választásokat Csehországban – adta hírül az eredményeket összesítő Cseh Statisztikai Hivatalra hivatkozva a Magyar Nemzet. Babis pártjának a győzelméhez Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán gratulált.

MW
Győzött Andrej Babis pártja, Orbán Viktor gratulált

Orbán Viktor miniszterelnök és Andrej Babis

Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala

A szavazókörök 90 százalékának eredményeinek összesítését követően a hivatal szerint az Andrej Babis vezette ANO a voksok 36 százalékát szerezte meg. Az eddig kormányzó, Petr Fiala leköszönő kormányfő vezette Együtt (Spolu) koalíció támogatottsága 22 százalékos. A Polgármesterek és Függetlenek (STAN) párt a szavazatok 11 százalékát kapta. Babis győzelme utáni első sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy célja egypárti kormány létrehozása, amelynek támogatásáról a Szabadság és Közvetlen Demokrácia mozgalommal, valamint az Autósok párttal kíván tárgyalni.

2025 Czech legislative election
Andrej Babis győzelmi beszédet mondott
Fotó: Anadolu via AFP / Forrás:  Anadolu via AFP

A választás győztese kizárta, hogy tárgyalna a jelenlegi kormánypártokkal, amelyek szerinte tönkretették Csehországot és nem teljesítették választási ígéreteiket.

Mi mindig teljesítettük ígéreteinket, most is így lesz. Célunk, hogy Csehország a legjobb hely legyen az élethez Európában

idézte a Magyar Nemzet a politikust. 

A lap arról is beszámolt, hogy a szavazókörök 50 százalékában, alapvetően a kisebb létszámú körzetekben leadott szavazatok összeszámlálása után az ANO vezet 38,2 százalékkal, második a három kormánypártot tömörítő Együtt (Spolu) 20,4 százalékkal, míg a harmadik hely egyelőre a Polgármesterek és Függetlenek (STAN) mozgalomé 10,5 százalékkal. A

további helyeket a Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD), a Cseh Kalózpárt és az Autósok pártja foglalja el. Az eddigi részeredmény szerint hat tömörülés jutna be a parlamenti alsóházba

 – számolt be a lap, amely arra is kitér, hogy Babis győzelme erősödést hozhat: a
szakértők arra is felhívták a figyelmet, hogy 

a pártot vezető Andrej Babis Orbán Viktor szövetségesének sikerével a V4-ek hangja Brüsszelben is erősebbé válhat, hiszen Babis korábban is következetesen kiállt a migráció elutasítása, a brüsszeli központosítás megfékezése és a háborús nyomásgyakorlás ellen. Ezzel együtt azonban a Patrióták is megerősödhetnek.

Orbán Viktor gratulált Andrej Babisnak

Győzött az igazság! 

– írta a Fcebook-oldalán a miniszterelnök. 

Andrej Babis meggyőző fölénnyel győzött a cseh parlamenti választásokon. Nagy lépés Csehországnak, jó hír Európának. Gratulálok, Andrej!

– fogalamzott bejegyzésében Orbán Viktor, aki később egy videót is megosztott. 

Szjjártó Péter: Bravó, Andrej Babis

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szombaton közösségi oldalán gratulált, miután Andrej Babis pártja megnyerte a cseh parlamenti választásokat.

Bravó, ANO és Motoristé!  Újabb patrióta kormány Közép-Európában! Hamarosan újraéled a V4 is! 

– fogalmazott Szijjártó Péter.

Andrej Babis : azt akarjuk, hogy a Cseh Köztársaság legyen a legjobb hely az EU-ban

A Magyar Nemzet beszámolt Andrej Babis győzelmi beszédérőlis, amelyben a politikus az ANO történelmi győzelmét hangsúlyozta. 

Nagyon örülök, hogy meggyőztük az embereket arról, hogy az ANO mozgalomnak világos elképzelése van országunk jövőjéről és világos programja van

 – idézte a lap Babis szavait. 

A teljes cikket ide kattintva olvashatja el. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu