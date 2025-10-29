október 29., szerda

Nárcisz névnap

Tárgyalás

1 órája

Bejelentették Orbán Viktor és Donald Trump találkozójának időpontját

Címkék#Orbán Viktor#Washington#Donald Trump

Hamarosan fogadja az amerikai elnök a magyar miniszterelnököt. Orbán Viktor a jövő héten utazik Washingtonba.

MW
Orbán Viktor és Donald Trump

Forrás: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

Fotó: Fischer Zoltán

Orbán Viktor miniszterelnök Rómában újságíróknak nyilatkozva beszélt arról, hogy hamarosan az Egyesült Államokba utazik, ahol Donald Trump amerikai elnökkel fog tárgyalni. 

Most a pontos időpontra is fény derült. A Bloomberg hírügynökség forrása szerint

Donald Trump november 8-án tervezi találkozását Orbán Viktorral. 

A forrás szerint ugyanakkor a találkozó helyszínét még nem véglegesítették.

