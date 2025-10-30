1 órája
Fidelitas: ez nem a mi háborúnk, mi nem fogunk meghalni Ukrajnáért! (videó)
Nem kérünk Ruszin-Szendi Romulusz agymenéséből, miszerint azonnal kiküldenének minket az ukrán frontra – hangzott el azon a sajtótájékoztatón, amelyet a Tisza Párt eltitkolt budapesti székháza előtt tartott csütörtökön a Fidelitas.
A Fidelitas képviselői a sajtótájékoztatón
Forrás: Fidelitas/Facebook
A szervezet képviselői emlékeztettek: a háborút támogató ellenzéki párt politikusa egy korábbi fórumon arról beszélt, hogy visszaállítaná a sorkatonaságot, a magyar fiatalokat pedig azonnal berántaná katonának.
Nem fogunk meghalni Ukrajnáért, nem leszünk egy tőlünk teljesen független háború áldozatai!
– hangoztatták a sajtótájékoztató szervezői, emlékeztetve egyúttal arra, hogy a Fidelitas nemrégiben petíciót indított a sorkatonaság ellen, amelynek aláírására kérik a magyar fiatalokat.