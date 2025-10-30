Fordulat történt a Mol finomítójában történt tűzeset nyomozásában

A Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) vette át a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányságtól a Mol olajfinomítójában történt tűzeset ügyében elrendelt nyomozást – derült ki a megyei főkapitányság Magyar Nemzetnek adott válaszából.

Az, hogy a magyar FBI-ként emlegetett szervezet folytatja az eljárást, nyilván összefüggésben van azzal, hogy stratégiailag rendkívül fontos ipari üzemnél történt az incidens, de valószínűsítheti azt is, hogy akár komolyabb bűncselekmény gyanúja is felmerülhet.

Emlékezetes, október 20-án késő este a Mol százhalombattai alapanyag-feldolgozó üzemében tűzeset történt. Személyi sérülés szerencsére nem volt. Azt lapunk írta meg elsőként, hogy az esetet követően a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztálya foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt indított eljárást ismeretlen tettes ellen. Ez a nyomozás került át az NNI-hez.

A tűzesettel összefüggésben csütörtökön Orbán Viktor is írt egy bejegyzést a Facebookon azután, hogy egyeztetett Pintér Sándor belügyminiszterrel.

„Még nem tudjuk, hogy baleset, üzemzavar, vagy külső támadás áll a háttérben” – írta a miniszterelnök.

Emlékeztetett arra is, hogy a százhalombattai finomító Magyarország öt legfontosabb stratégiai ipari üzemének egyike, illetve felidézte, hogy a lengyel külügyminiszter azt tanácsolta az ukránoknak, hogy robbantsák fel a Barátság kőolajvezetéket. „Reméljük, nem erről van szó” – tette hozzá a kormányfő.

A tűzesetről írt összefoglaló anyagot itt elolvashatják.