Tisza-szigetek

2 órája

Forradalminak szánták, mégis sikertelenek a Tisza Párt újításai

Címkék#Tisza Párt#Tisza-szigetek#Magyar Péter

Több fronton is káderhiánnyal küzd Magyar Péter, amivel egyre abszurdabbá válnak a kormányváltást célzó kijelentései.

MW

A Tisza Párt elnökének a napokban kellett volna bejelentenie 105 egyéni választókörzetben a jelöltjeiket, egyelőre 315-öt, mivel minden körzetben, minden választókerületben három embert neveznek meg. Azonban Magyar Péter a múlt héten már előre menekülve bejelentett, hogy novemberre halasztják a nevek ismertetését – írta a Magyar Nemzet. A lap korábbi információi szerint a jelöltállítással való késlekedés oka, hogy a képviselőjelöltek maguk sem akarnak kilépni a fényre, ezt pedig a Tisza Párt körül kialakult negatív hangulattal indokolják.

Magyar Péter
Fotó: Isza Ferenc / Forrás: AFP

Magyar Péter jelöltállítása kudarcba fulladt

Magyar Péter szinte már könyörög a jelöltekért. A Tisza vezére nemrég a közösségi oldalán jelentette be, hogy nyílt pályázatot hirdetnek az országgyűlési képviselőjelölti helyekre. Pedig a Tisza Párt már tavaly ősszel is meghirdetett egy castingot a képviselőjelölti helyekre. A Tisza Párt elnöke tavaly az október 23-i beszédében jelentette be, hogy megkezdi a toborzást. Jelentkezni a párt honlapján lehetett tavaly november 20-ig.

Év elején pedig már előre hozott választást követelt Magyar Péter, aki azt akarta, hogy április második felében legyen a voksolás. Ezért a Tisza-vezér kinyilvánította, hogy kampányüzemmódra állnak át, hogy minden tárgyi és személyi feltétel összeálljon a választásokra. Egy 2024 tavaszán tartott fellépésén pedig azt állította Magyar Péter, hogy özönlenek hozzájuk a potenciális képviselőjelöltek, és egyetlen nap alatt képesek lennének mind a 106 egyéni körzetben jelöltet állítani.

 

Mégsem szólt nagyot forradalminak szánt kezdeményezés

Csúfos kudarc Magyar Péter rendszerváltó tagsága is, mivel ahhoz eddig alig csatlakoztak. Magyar Péter még tavaly júniusban jelentette be a forradalminak szánt előfizetéses rendszerváltó programját. 

A célul kitűzött ötvenezres tagszámtól viszont messze elmaradnak, alig több int 32 ezer tagot számlál eddig a program. 

 

A Tisza-szigetek is haloványak

Nem csak a képviselőjelöltek hiánya, valamint a rendszerváltó tagság alacsony létszáma, de a Tisza-szigetek is arról tanúskodnak, hogy súlyos erőforráshiánnyal küzd Magyar Péter. A Tisza-szigetek listáját nézve pedig máris egyértelművé válik, hogy komoly problémák vannak. 

Elég csak azt megnézni, hogy Budapest több kerületében egyáltalán nem működik Tisza-sziget. 

A fővároson kívül is vannak problémák a Tisza-szigetekkel. Például Somogy vármegyében mindössze négy Tisza-sziget működik. Ebből az 58 ezres Kaposváron csak egy sziget található, aminek a zárt Facebook-csoportja 97 tagot számlál. Míg a Somogyország-Bodrogi Tisza-sziget Facebook-csoportjában összesen hatan szerepelnek.

Ugyancsak tragikus a helyzet Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, ahol Nyíregyházán kívül egyetlen településen sincsen Tisza-sziget. 

A vármegyeszékhelyen négy Tisza-sziget van bejegyezve, amelyek közül a Facebookon két csoport tagsága érhető el. Vas vármegyében is szinte láthatatlanok a Tisza-szigetek, ugyanis ott is csak négy csoport működik. Ám Heves vármegyében sem indult áradásnak a Tisza, Egerben az elérhető adatok szerint nem működik egyetlen Tisza-sziget sem. De ugyanez a helyzet egy másik vármegyeszékhelyen, Salgótarjánban is, mivel Nógrád vármegye központjában szintén nincs bejegyezve Tisza-sziget. Nem túl rózsás a helyzet Veszprémben sem, ugyanis a vármegye székhelyén összesen egy Tisza-sziget működik.

 

