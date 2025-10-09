Megkezdődött a fix 3 százalékos hitelek folyósítása, átlagosan 33 milliót igényelnek az emberek (élő)

Cikkünket az élő közvetítés videója alatt folyamatosan frissítjük.

A kormány csütörtöki ülésén meghallgatott egy összefoglalót az Otthon start programmal kapcsolatban, pénteken Panyi Miklós államtitkár részletes tájékoztatást ad a témában – tájékoztatott Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, írja tudósításában a Magyar Nemzet. Hangsúlyozta: a kormány számára kiemelten fontos, hogy a hitelezés meginduljon, és minél többen saját lakáshoz jussanak, ezért vezették be a fix 3 százalékos programot. Az eddigi adatok alapján napi közel ezer hiteligénylés érkezett a bankokhoz, és már a folyósítás is megkezdődött.

Az eddigiek alapján elmondható, hogy az Otthon start a legsikeresebb hitelprogram Magyarországon.

Az átlagos hitelnagyság 33 millió forint,

az igénylők több mint 80 százaléka negyven év alatti, az átlagéletkor 34 év. Az igénylések harmada a fővárost és az agglomerációt érinti, és több mint 10 százalék az újépítésű ingatlanok aránya – ismertette.

Úgy látják, valós segítség ez azoknak, akik saját ingatlant akarnak, de azoknak is, akik bérelnek, mert vagy csökkentek a bérleti díjak, vagy frekventált helyen például mérséklődött az áremelkedés. A három százalékos hitel már elérhető a vállalkozóknak is – emlékeztetett a miniszter.

A tárcavezető tájékoztatása szerint

250 ezer háromgyermekes édesanya vált jogosulttá október 1-jétől szja-mentességre.

Mindezt igényelni kell a munkáltatón keresztül, aki az ezzel kapcsolatos adminisztratív feladatokat köteles teljesíteni. Mindez fontos lépés a családpolitikában, január 1-jétől a kétgyermekes édesanyák is adókedvezményt kapnak – hívta fel a figyelmet Gulyás Gergely. Hozzátette: ezzel a lépéssel az adókedvezményt a férfiak is igénybe vehetik.

Brüsszel pórázon tartja Magyar Pétert

A kormányülésen az európai politikáról is volt szó – jelezte a tárcavezető. A kormánynak az az álláspontja, hogy nem támogatható a hétéves uniós költségvetés, és alapvető változásokra van szükség. Ez egy hosszabb folyamat, szerinte 2026 második felében elfogadják a költségvetést. Hogy a bizottság alatt kit értünk, az még kérdéses, miután Ursula von der Leyennel szemben ismét bizalmatlansági eljárás van folyamatban.

Európa érdeke, hogy új bizottsági elnök legyen

– fűzte hozzá.