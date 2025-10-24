Lelepleződött a terv, hogyan tenné tönkre a gazdákat a Tisza Párt

Tarr Zoltán és Dálnoki Áron etyeki előadása botrányossá vált, de még mindig tartogat meglepő részleteket: a Tisza Párt két arca ugyanis a többkulcsos adó propagálásán kívül számos erős gondolattal tette még színesebbé a nyári összejövetelt. Itt hangzott el a „Választást kell nyerni, és utána mindent lehet”-elszólás is Tarrtól – írja az Ellenpont.

A Tisza gazdasági szakértője, Dálnoki Áron egy általa hozott példában egyenesen azt hozza fel hazánk számára követendő gyakorlatnak, hogy a lengyelek ukrán termőföldeken termelt salátát terítenek a régióban.

– …ha jól tudom, a Tiszának vannak is nagyon jó kapcsolatai lengyel gazdaságpolitikusokkal és pártokkal. Éppen most olvastam, hogy Lengyelországban egy olyan saláta-integrációt fogunk, ki gondolta volna, hogy van ilyen, fognak létrehozni, ahol lengyel és ukrán mezőgazdasági területeket bevonva letermelik a salátát, majd lengyel logisztikával és lengyel élelmiszeripari ezzel meg azzal, nem tudom milyen technikával Észtországtól Magyarországig, Németország keleti felétől Bukarestig terítik a salátát. Ennek az lesz a következménye, hogy

a lengyel saláta, akárhogy is fogják hívni, olcsóbb lesz Budapesten, mint mondjuk a dabasi saláta,

és ezt Magyarország egyébként meg tudja csinálni – mondta a szakértő.

Az elsőre talán piacbarátnak tűnő gondolatok mögött azonban az Ellenpont szerint egy sokkal veszélyesebb vízió rejlik, ami tökéletesen illeszkedik a távlati képbe, mind az EU, mind a Tisza Párt szintjén, ami az ukrán mezőgazdaság helyzetbe hozását jelentené a magyar gazdák hátrányára. Nem beszélve a számtalan veszélyről, amit a javaslat rejteget.

A Tisza Párt ugyanis azt akarja, hogy a magyarok ne a magyar gazdák által magyar földeken termelt salátát forgalmazzák (és fogyasszák), hanem a bizonytalan minőségű, sok esetben az EU-ban nem engedélyezett vegyszerekkel kezelt ukránt.

Tarr Zoltán egy másik fórumon, Sárospatakon arra is ráerősített, hogy igazából ne erőlködjünk, Ukrajna úgyis jobban „ért hozzá”, vagyis a mezőgazdasághoz:

Ukrajna ezerszer jobban csinálja, felesleges Ukrajnával versenyezni a búzában meg a kukoricában, ellenben nagyon sok minden mást sokkal magasabb szinten tudnánk csinálni.

Véletlen, egyéni ötletelésről tehát nem lehet beszélni Dálnoki esetében – jegyzi meg a lap.