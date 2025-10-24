30 perce
Lelepleződött a terv, hogyan tenné tönkre a gazdákat a Tisza Párt
A Tisza Párt gazdasági szakértője, Dálnoki Áron arról beszélt a Tisza Párt etyeki fórumán, hogy Ukrajnában megtermelt salátát kellene forgalmazni Magyarországon. Tarr Zoltán pedig azt mondta egy másik rendezvényen, hogy nem szabad az ukránokkal versenyezni, inkább ukrán búzát és kukoricát kellene behozni.
Dalnoki Áron és Magyar Péter
Forrás: Facebook
Tarr Zoltán és Dálnoki Áron etyeki előadása botrányossá vált, de még mindig tartogat meglepő részleteket: a Tisza Párt két arca ugyanis a többkulcsos adó propagálásán kívül számos erős gondolattal tette még színesebbé a nyári összejövetelt. Itt hangzott el a „Választást kell nyerni, és utána mindent lehet”-elszólás is Tarrtól – írja az Ellenpont.
A Tisza gazdasági szakértője, Dálnoki Áron egy általa hozott példában egyenesen azt hozza fel hazánk számára követendő gyakorlatnak, hogy a lengyelek ukrán termőföldeken termelt salátát terítenek a régióban.
– …ha jól tudom, a Tiszának vannak is nagyon jó kapcsolatai lengyel gazdaságpolitikusokkal és pártokkal. Éppen most olvastam, hogy Lengyelországban egy olyan saláta-integrációt fogunk, ki gondolta volna, hogy van ilyen, fognak létrehozni, ahol lengyel és ukrán mezőgazdasági területeket bevonva letermelik a salátát, majd lengyel logisztikával és lengyel élelmiszeripari ezzel meg azzal, nem tudom milyen technikával Észtországtól Magyarországig, Németország keleti felétől Bukarestig terítik a salátát. Ennek az lesz a következménye, hogy
a lengyel saláta, akárhogy is fogják hívni, olcsóbb lesz Budapesten, mint mondjuk a dabasi saláta,
és ezt Magyarország egyébként meg tudja csinálni – mondta a szakértő.
Az elsőre talán piacbarátnak tűnő gondolatok mögött azonban az Ellenpont szerint egy sokkal veszélyesebb vízió rejlik, ami tökéletesen illeszkedik a távlati képbe, mind az EU, mind a Tisza Párt szintjén, ami az ukrán mezőgazdaság helyzetbe hozását jelentené a magyar gazdák hátrányára. Nem beszélve a számtalan veszélyről, amit a javaslat rejteget.
A Tisza Párt ugyanis azt akarja, hogy a magyarok ne a magyar gazdák által magyar földeken termelt salátát forgalmazzák (és fogyasszák), hanem a bizonytalan minőségű, sok esetben az EU-ban nem engedélyezett vegyszerekkel kezelt ukránt.
Tarr Zoltán egy másik fórumon, Sárospatakon arra is ráerősített, hogy igazából ne erőlködjünk, Ukrajna úgyis jobban „ért hozzá”, vagyis a mezőgazdasághoz:
Ukrajna ezerszer jobban csinálja, felesleges Ukrajnával versenyezni a búzában meg a kukoricában, ellenben nagyon sok minden mást sokkal magasabb szinten tudnánk csinálni.
Véletlen, egyéni ötletelésről tehát nem lehet beszélni Dálnoki esetében – jegyzi meg a lap.
A Tisza az EU-nál akar jópontokat szerezni Ukrajna támogatásával
A Tisza természetesen most is az Európai Unió vezetésének kíván megfelelni. Ugyanis Ursula von der Leyen megbízásából elkészült a 2024-es Strohschneider-féle EU-s tanulmány a mezőgazdaág átalakításáról.
Az Ellenpont emlékeztet, a „Stratégiai párbeszéd az EU mezőgazdaságának jövőjéről” címre hallgató, 56 oldalas tanulmányban mindaz valósággá válik, amit korábban csak „alacsony színvonalú, jobbos összeesküvés-elmélet”-nek szerettek bélyegezni:
- Megszüntetnék a területalapú támogatásokat.
- Egyértelmű célként jelölik meg a több ukrán és brazil importot eredményező húsfogyasztás-csökkentést.
- A növényi alapú élelmiszerekre történő átállást, valamint a génmódosító eljárások előnyeit is kiemelik. Ukrajnában ugyanis jóval lazább szabályozás vonatkozik a génmódosításra.
A tanulmányban közreműködő szakértői testületben helyet kaptak a főbb élelmiszeripari óriásokat tömörítő FoodDrinkEurope és a Greenpeace képviselői is, ugyanakkor egyetlen gazdaszervezet sem kapott meghívást Kelet-és Közép-Európából.
Von der Leyenéktől a Tisza Pártig ér az egységfront
Az uniós terv tehát egyértelmű, és most ezt bontják le kisebb elemekre, végrehajtási szintekre. Tarr Zoltán Tisza-alelnökként és EP-delegációvezetőként, Dálnoki Áron pedig gazdasági szakértőként pontosan ezt az irányt képviseli és ebbe a kontextusba helyezi mondandóját – jegyzi meg a lap.
Az ukrán termőföldek bevonása persze csak egy része, de hatalmas része annak az ajánláscsomagnak, amit az élelmiszeripari óriásokkal együtt Strohschneider és csapata, rajta keresztül pedig az Európai Bizottság is képvisel.