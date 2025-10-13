október 13., hétfő

EdeKálmán névnap

17°
+20
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jellemző

23 perce

Lelepleződött Magyar Péter: a brüsszeli álláspontot képviseli Ukrajna felfegyverzése ügyében

Címkék#Szijjártó Péter#Tseber Roland#Magyar Péter

Lelepleződött Magyar Péter, hogy ő is a brüsszeli álláspontot képviseli Ukrajna felfegyverzése és anyagi támogatása ügyében - írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn a Facebookon.

MW
Lelepleződött Magyar Péter: a brüsszeli álláspontot képviseli Ukrajna felfegyverzése ügyében

Magyar Péter

Forrás: MW

Fotó: Hatlaczki Balazs

A tárcavezető arról számolt be, hogy a Magyarországról májusban kitiltott ukrán kém, Tseber Roland leplezte le Magyar Pétert egy friss interjúban, amelyben elmondta, hogy az ellenzéki vezető az ukránok győzelmére hajt.

„Vagyis Magyar Péter a brüsszeli álláspontot képviseli: még több fegyvert és pénzt Ukrajnába! Ez a háborúpárti álláspont nagyon veszélyes Magyarország szempontjából. A háború elhúzódása miatt arra kell készülnünk, hogy minket nap mint nap próbálnak majd beleprovokálni a háborúba, el akarják vinni a magyar emberek pénzét, a magyar hadsereg fegyvereit, majd végül a magyar katonákat Ukrajnába" 

- hangsúlyozta.

„Na, ezt nem szabad engedni! Amíg nemzeti kormány van Budapesten, addig a magyar emberek pénzét, magyar fegyvereket és a magyar katonákat nem vihetik Ukrajnába! (Egy brüsszelita bábkormány pedig pont az ellenkezőjét csinálná, ne próbáljuk ki!)" - tette hozzá.

Tseber Roland szerint Magyar Péter nyilvánosan azt mondta, hogy nem szabad terroristákkal tárgyalni, és Ukrajnát a győzelemig kell segíteni.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu