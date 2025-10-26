Nem tud kitörni Magyar Péter a defenzívából

A frusztráció, amely az elmúlt 15 évben felgyűlt a baloldalon, abból ered, hogy az úgynevezett szakértőik nem tudtak érvényesülni – mondta Dornfeld László. Hiszen nekik volt egy ilyen világmagyarázó, brahmin státuszuk. (Ez az indiai papi kasztnak az elnevezése.) Megszokták azt 1990 után, hogy ők mondják meg, hogy mi történik ebben az országban. Politikusok jöhetnek-mehetnek, de ők állandóak, és mindig ők azok, akik adják a szellemi muníciót, a világmagyarázatot. Ez megszűnt 2010 után, ki lettek szorítva ebből az informális hatalmi térből. Emiatt nagyon dühösek a jobboldalra, hiszen ők született joguknak tartják, hogy így vezessék az országot – fejtette ki a vezető elemző.

Egy demokrácia úgy működik, hogy van egy politikai elképzelésed, összeállsz a veled hasonlóan gondolkodó emberekkel, pártot alapítotok, kidolgozzátok a programot, és ennek végrehajtásához felhatalmazást kértek a választóktól – hangsúlyozta Koskovics Zoltán. Ha megkaptátok a felhatalmazást, akkor az alkotmányt és az ország törvényeit betartva érvényesítitek a politikai programotokat, és nem foglalkoztok a Mérő Verákkal meg a többi gyíkemberrel. Ez a demokrácia, mert ti kaptatok felhatalmazást és nem az úgynevezett szakértők – mutatott rá a geopolitikai elemző.

Az igazság órájának a fenti adását itt nézhetik, hallgathatják meg: