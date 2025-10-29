Magyar Péter érzi, hogy lejtmenetben van

Az Alapjogokért Központ munkatársa úgy látja,

a Tisza elnökének kétségbeesett majmolása mögött az húzódik meg, hogy Magyar Péter tavasz óta egyértelműen lépéshátrányban van a kommunikációs térben,

hiszen azóta egymásra halmozza a botrányokat, kezdve az ukrán kémbotránnyal, folytatva a Tisza-adó ügyével, a megszorításokra vonatkozó kiszivárgó elképzelésekkel, Ruszin-Szendi Romulusz fegyverviselési botrányával, a sorkötelezettség visszaállítása kapcsán tett megjegyzésével és a Tisza Párt applikációjának adatszivárgásával.

– A Tisza Párt elnöke ezzel párhuzamosan mindent megtesz, hogy valahogy megragadja a kezdeményezést, hiszen érzi, hogy lejtmenetben van. A próbálkozásai pedig egyre kétségbeesettebbek.

Idesorolható az országjárása, amely azonban korántsem keltett akkora érdeklődést, mint korábbi turnéi, pedig bevetett mindenféle show-elemet az evezéstől a motorozásig. Ilyen mutatvány volt az is, hogy az évtizedes hagyománynak örvendő Kötcsei polgári piknikre ráakaszkodva ő is a somogyi településre szervezett politikai rendezvényt éppen a miniszterelnök őszi politikai évadnyitójának napjára. Amikor Donald Trump bejelentette, hogy Budapestre kezdeményezett békecsúcsot Vlagyimir Putyinnal, Magyar Péter parodisztikus szintre emelte erőlködését, hiszen arról tett közzé bejegyzést, hogy az egész esemény az ő ötlete volt – sorolta az abszurd helyzeteket Zila János, úgy folytatva, hogy a Békemenettel párhuzamosan ő is menetet indított október 23-án.