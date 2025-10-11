Magyar Péterék óriási hazugsággal próbálkoztak

A Tisza Párt újabb hazugsága lepleződött le. Radnai Márk Tisza-alelnök egy belső levélben fideszes titkosszolgálati akcióra hivatkozva igyekezett mentegetni a pártja és saját felelősségét a minap kipattant adatszivárgási botrányban - számol be a Magyar Nemzet. Mint írta: „a folyamatban lévő belső vizsgálat szerint a Tisza adatbázisait összehangolt titkosszolgálati akció keretében támadták, és erős a gyanú, hogy a Tisza egyik, az adatbázisokra rálátó önkéntese az orbáni titkosszolgálat beépített embere volt”.

Radnai Márk és Magyar Péter

Forrás: Magyar Nemzet

Azt is hozzátette, hogy az önkéntest szeptember 12-én azonnali hatállyal eltávolították a szervezetből, és személyes adatokkal való visszaélés miatt rövidesen feljelentést tesznek.

Amennyiben igaz lenne Radnai magyarázata, akkor olyan felhasználók adatai nem kerülhettek volna nyilvánosságra, akik szeptember 12., vagyis az állítólagos beépített ember kiiktatása után regisztráltak a Tisza Világ mobilapplikáción.

Csakhogy az a helyzet, hogy több száz ilyen Tisza-szimpatizáns található a kiszivárgott adatokat tartalmazó linken.

Többet közülük sikerült is elérnünk és kérdésünkre meg is erősítették, hogy valóban szeptember 12-e után regisztráltak. Mások mellett egy Gábor nevű férfi is, aki készségesen elismerte, hogy szeptember 13-án regisztrált. De sok olyan felhasználó is van, aki októberben kezdte el használni a tiszás mobilapplikációt, tehát mindössze néhány nappal az adatszivárgás előtt.

Annak, hogy már a rajtkőnél elhasalt a vaskos hazugsággal operáló tűzoltó akció, részben az lehet az oka, hogy a levelet jegyző Radnai elég nagy nyomás alá került a pártban az adatszivárgási ügy miatt, mivel ő volt felelős az applikációért.

Legalábbis a Radnai Márk közvetlen közelében dolgozó informátor arról számolt be a Magyar Nemzetnek, hogy elképesztő harag zúdult a Tisza-alelnökre, amiért kiszivárogtak a Tisza Világ applikációból a felhasználók adatai. Forrásunk szerint Magyar Péter is az első pillanattól kezdve Radnait hibáztatta.

A cikk folytatását a Magyar Nemzeten olvashatják el.




