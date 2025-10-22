Manfred Weber gúnyos hangnemben beszélt a budapesti békecsúcsról

Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) elnöke, egyben Magyar Péter brüsszeli főnöke sajtótájékoztatón beszélt az orosz–ukrán háborúról. A budapesti békecsúcsról is kérdezték, vajon támogatja-e a kezdeményezést – Weber azonban gúnyos hangnemben reagált, kétségbe vonva a találkozó jelentőségét, írja a Magyar Nemzet.

Magyar Péter és Manfred Weber Budapesten

Fotó: Kisbenedek Attila / Forrás: AFP

Trump kapcsán már elmondtam, hogy teljes mértékben támogatunk minden kezdeményezést, amely Ukrajnában békét teremt, […] és szeretném azt is hangsúlyozni, hogy az utolsó találkozó Alaszkában nem hozott eredményt

– válaszolta az EPP elnöke az újságírói kérdésre. Azzal folytatta, hogy a bombázások és a támadások az alaszkai találkozó után csak fokozódtak.

Úgy gondolom, a kérdés valójában az, hogy Putyin hajlandó-e engedni vagy sem

– mondta Weber.