Az Európai Bizottságot és Magyar Pétert nem érdekli a valóság

A magyarországi médiumok politikai hovatartozásuktól függetlenül az ország egész területén bárki számára könnyen hozzáférhetők – idézte az eseményről szóló tudósításában a Magyar Nemzet Mráz Ágoston Sámuelt, a Nézőpont Intézet vezetője.

Az elemzésből kiderült, tízből kilenc magyar rendszeres médiafogyasztó, s közel ugyanannyian tájékozódnak televízióból (6,2 millió fő), mint internetről (6,1 millió fő).

Médiafogyasztási szokások

Forrás: Nézőpont Intézet

A kutatást bemutató eseményen Mráz Ágoston Sámuel kiemelte:

a magyarok közel azonos arányban tájékozódnak a kormánypárti és az ellenzéket támogató médiumokból.

Azon személyek aránya pedig, akik csak egy orientáltságú médiából tájékozódnak, mindössze 6 százalék.

Egyszerű tartalomelemzéssel állapítottuk meg, hogy mely médiumok kormánybarátok, és melyek kormánykritikusok

– ismertette az elemző.

A Nézőpont Intézet kutatása szerint a releváns kormánykritikus média 2024-ben összesen közel százmilliárdos bevételt ért el. A jelentés szerint nem a politikai környezeten, hanem a médiumok mögött álló társaságokon múlik a sikerességük.

Szó sincs arról, hogy a kormánykritikus médiumok tönkremennének és akadályozva lenne a működésük

– emelte ki Mráz Ágoston Sámuel.