Orbán Viktor: a baloldal mindig adót emel (videó)

Ez klasszikus bal–jobb vita: a baloldal 2010 előtt csődbe vitte az országot, és akkor a jobboldal indított egy új programot – fogalmazott Orbán Viktor az adózásról szóló vita kapcsán a Kossuth rádió műsorában. A miniszterelnök megjegyezte, azóta intellektuális kihívás nélkül csinálták végig ezt a 15 évet, ez a típusú vita azóta nem jelent meg.

A nyugdíjrendszer működik, hiba lenne hozzányúlni

„Most viszont a magyar gazdaság jövőjéről újra van vita. A Tisza háta mögött ott a baloldal, a baloldali gazdaságpolitika lényege pedig az adóemelés. A jobboldali felfogás ezzel szemben az, hogy pénzt akar hagyni az embereknél és a vállalkozásoknál” – húzta alá, majd emlékeztetett:

amíg a jobboldalon most fut Európa legnagyobb adócsökkentési programja, a baloldaliak most épp a nyugdíjakat akarják megadóztatni, de emelnék a vállalkozási adót és a jövedelemadót is.

„Az összes nyugdíjat adóztatni akaró szakember előbújt a Tisza és a DK körül, ők mindig is ezt akarták, a Bokros-csomaghoz érkeztünk vissza. A magyar nyugdíjrendszer két pilléren áll: mennyi időt töltött valaki munkában és mennyi járulékot fizetett, ez adja ki, mennyi nyugdíjat kap. Ehhez hozzányúlni rendkívül kockázatos, mert az egyik csoport azt érzi, hogy ez így igazságos, a másik csoport viszont igazságtalannak érzi. Én ezt a szolgálatom elején megtettem, és az egyik legsikertelenebb programom volt” – árulta el a kormányfő, aki arra is kitért, mikor van csak értelme a nyugdíjrendszerhez hozzányúlni.

„Most nem szabad hozzányúlni, majd ha majd több gyerek születik, jobban fenn lehet tartani ezt a rendszert, de most nem szükséges, működőképes, tudja garantálni a kormány és a gazdaság is, ezt én magam is garantálom. Megígértem, hogy nem fog a nyugdíjak értéke csökkenni. A nyugdíjrendszerbe ne engedjük, hogy matematikusok, elméleti közgazdászok és baloldali emberek szóljanak bele. Lássunk bele generációkat, lássuk benne azokat, akik egész életükben a hátukon vitték az országot, ők tisztes öregkorban tölthessék el az utolsó évtizedeiket” – fejtette ki a miniszterelnök.