Orbán Viktor: az olajfinomítóban történt tűzesetet a lehető legszigorúbban kivizsgáljuk

Hétfő este tűz ütött ki a Mol százhalombattai kőolaj-finomítójában. A lángokat azóta eloltották, dolgoznak a kárelhárításon, a baleset pontos okát vizsgálják.

Forrás: Facebook/Martin Góman

Az eset után Orbán Viktor közösségi oldalán jelezte, hogy egyeztetett a Mol vezetőivel, valamint a belügyminiszterrel is.

A miniszterelnök hangsúlyozta, Magyarország üzemanyag-ellátása biztonságban van, a tűzeset körülményeit pedig a lehető legszigorúbban kivizsgálják.