Orbán Viktor: ébredjetek, lázadjatok, vár a hazátok! (videó)

„Brüsszel nem akarja, hogy mi hazafiak legyünk. Pedig a hazát védeni igaz ügy” – írta vasárnap reggeli Facebook-bejegyzésében Orbán Viktor, aki egy videót is megosztott, számolt be róla a Magyar Nemzet.

Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján rendezett ünnepi megemlékezésen az Országház előtti Kossuth Lajos téren 2025. október 23-án

Fotó: Fischer Zoltán / Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

– A hazát védeni igaz ügy. Nem manipuláció, nem kamu, nem átverés. Ha arra vágytok, hogy súlya, komolysága legyen annak, amit csináltok, álljatok az igaz ügy mellé, és kezdjetek hozzá. Merjél és tegyél. Kockáztass. Védd meg azt, ami a legnemesebb – hangzik el a videóban, amelyet a kormányfő közzétett.