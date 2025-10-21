október 21., kedd

Orsolya névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
HUNOR-program

1 órája

Orbán Viktor: újabb kutatóűrhajós, újabb büszkeség!

Címkék#Cserényi Gyula#Kapu Tibor#Orbán Viktor#űrhajós

A kormányfő is reagált a friss hírre.

MW
Orbán Viktor: újabb kutatóűrhajós, újabb büszkeség!

Kapu Tibor, a HUNOR Magyar Űrhajós Program kutatóűrhajósa (j) és Cserényi Gyula tartalékos kutatóűrhajós (b) a Millenáris Parkban tartott élménybeszámolón 2025. augusztus 23-án

Forrás: MTI

Fotó: Illyés Tibor

Cserényi Gyula is a Nemzetközi Űrállomásra készül. Újabb kutatóűrhajós, újabb büszkeség!

– reagálta Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán a hírre, mely szerint Magyarország újabb űrhajóst küld a Nemzetközi Űrállomásra, írja a Magyar Nemzet.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Washingtonban jelentette be, hogy Kapu Tibor után Cserényi Gyulát is feljuttatnák az űrbe. Cserényit is kiképezték, ő volt Kapu tartalékosa az előző küldetés idején.

– A magyar űrkutatási és űripari programból az egész magyar gazdaság nagyon sokat profitál. (…) Az Axiom-küldetés hatvan tudományos kísérletet végzett el a Nemzetközi Űrállomáson, olyan kísérleteket, amelyeket földi körülmények között nem lehet elvégezni. Ebből huszonötöt a magyar űrhajós végzett el saját kutatási programja keretében, együttműködésben magyarországi vállalatokkal, kutatóműhelyekkel, egyetemekkel, oktatási intézményekkel – fejtette ki a tárcavezető.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu