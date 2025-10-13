október 13., hétfő

A kormány és az OTP közösen építi újjá a gödöllői kastélyt (élő)

Címkék#Lázár János#Orbán Viktor#Gödöllő#OTP#Csányi Sándor

A miniszterelnök Csányi Sándorral látogat Gödöllőre.

Forrás: Facebook

Gödöllőre utazik reggel Orbán Viktor, ahol a miniszterelnök várhatóan 8 órakor tesz bejelentést Csányi Sándorral, az OTP vezérigazgatójával.

Az eseményre az építési és közlekedési miniszter is felhívta a figyelmet, Lázár János közösségi oldalán azt írta:

rendkívüli bejelentés várható a kormányfő részéről.

Cikkünket az élő közvetítés videója alatt folyamatosan frissítjük.

Az élő közvetítést itt tudja megtekinteni:

Magyarország kormánya és az OTP Bank közösen újjáépíti a gödöllői kastélyt – közölte Lázár János Gödöllőn, írja tudósításában a Magyar Nemzet. Az építési és közlekedési miniszter történelminek nevezte ezt a napot,

hiszen az OTP 20 milliárd forintot ajánl fel az épület megújuláshoz, ehhez a kormány ugyancsak 20 milliárd forinttal járul hozzá.

Csányi Sándor arról beszélt, megtiszteltetés számára a közös ünneplés. Mint mondta, szomorú volt, hogy a kastély egy része az enyészetté válik, ez egy 6000 négyzetméteres rész.

Így örömmel vettem, mikor Lázár János a kastély örökbefogadása kapcsán megkeresett, és  megállapodtunk az együttműködésben

– mondta. Jelezte, jövőbe mutató módon újítják fel, önfenntartó lesz a kastély.

Ha újra kellene kezdeni, 40 milliárd forint nem lenne elég

Orbán Viktor Gödöllőn elsőként köszönetet mondott mindenkinek, aki a kastély fenntartásában segédkezett. Jelezte, ha újra kellene kezdeni a munkát, a 40 milliárd forint nem lenne elegendő, így az ő érdemük jelentős.

Lázár János történelmi visszatekintéséről azt mondta, irigykedve tekintünk vissza a XIX. századra, sok erős és tehetős ember adakozott a nemzet javára, és a magyar kormány sem szeretne szégyenkezni e téren. Ennek kapcsán a miniszterelnök felidézte a kormány elmúlt 15 évének eredményeit ezen a téren. 

 

