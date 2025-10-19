Betekintés
44 perce
Orbán Viktor megmutatta, milyen a második Harcosok Klubja-edzőtábor (videó)
Szombaton megkezdődött a Harcosok második edzőtábora Zánkán. A rendezvényről a miniszterelnök rövid videókkal jelentkezett.
Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala
Tegnap elkezdődött, ma folytatódik a második Harcosok Klubja edzőtábor – számolt be közösségi oldalán Orbán Viktor.
A kormányfő több videót is posztolt, melyen keresztül
betekintést engedett a táborba.
Mint a Magyar Nemzet megírta, Zánkán vette kezdetét a második Harcosok Klubja edzőtábor, ahol a Fidesz digitális harcosai gyűlnek össze.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre